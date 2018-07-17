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«Чувство невероятной гордости!»: Ольга Серябкина рассказала о впечатлениях от ЧМ-2018
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«Чувство невероятной гордости!»: Ольга Серябкина рассказала о впечатлениях от ЧМ-2018 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Пока все восторженно комментируют прошедший в России мундиаль и публикуют фото и видео с Никольской улицы — главной площадки для гуляний болельщиков, Ольга Серябкина также не осталась в стороне и поведала о своих ощущениях после такого масштабного события.
Как и многие в нашей стране, Ольга расстроилась завершению чемпионата, оставившего море положительных впечатлений. В столице действительно творилось что-то особенное, что еще никогда не приходилось встречать её жителям, ставшим на несколько недель одним целым. А самое главное, по словам Серябкиной, что в футбольную жизнь влились и ранее не интересовавшиеся этим видом спорта. К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и, конечно, это не может не огорчать. «Чувство невероятной гордости! Это было реально круто. Короче, I’m in love!»
Судя по настрою людей, всем хотелось продолжения, но, увы, иностранные болельщики разъехались по своим государствам, а Никольская, где бодро звучали песни на разных языках и сияли многочисленные фонари, опустела. Многие успокаивают себя мыслью о приближающемся Чемпионате Европы, который пройдет в разных городах мира, в том числе и на территории России, и надеются на успех нашей сборной после такого прорыва на ЧМ. «Мы все будем скучать! Было реально классно!» «Эх, жаль такое вряд ли повторится в этом столетии» «Это для всех историческое событие, пусть мы и не выиграли» «Я бы еще побывала в этой атмосфере»
Недавно красавица из группы SEREBRO поразила неожиданным перевоплощением, став почти неузнаваемой. Благодаря другому цвету кожи и укладке Ольгу сравнили с Наоми Кэмпбелл.
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