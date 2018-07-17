Партия экс-главы Бразилии обжалует вердикт, который запретил ему давать интервью в тюрьме

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 17 июля. / ТАСС /. Бразильская левая Партия трудящихся обжалует решение суда, согласно которому один из ее основателей, находящийся в тюрьме экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, был лишен права давать интервью прессе и участвовать в телевизионных дебатах. Об этом заявил в понедельник адвокат политической организации Эужениу Арагау.

"Мы не просим ничего особенного. Мы лишь хотели, чтобы журналисты получили возможность взять у него интервью, а он мог участвовать в дебатах в режиме видеоконференции", — цитирует слова Арагау информационный интернет-портал UOL. «Мы хотим, чтобы у него был реальный шанс участвовать [в выборах]. А это требует взаимодействия с другими кандидатами», — добавил адвокат.

На прошлой неделе судья Каролина Моура Леббос отказала Луле да Силве, осужденному по делу о коррупции, в праве давать интервью прессе и записывать видеообращения к сторонникам во время пребывания в тюремной камере. Вердикт был вынесен в ответ на обращение нескольких бразильских средств массовой информации, которые просили разрешить им задавать экс-президенту свои вопросы. Этот интерес они объяснили тем, что политик был провозглашен Партией трудящихся возможным кандидатом на высший государственный пост.

Однако, по мнению судьи, в южноамериканской стране «не существует положения конституции или закона, которое позволяло бы заключенному претендовать на право давать интервью». Леббос пояснила, что, в соответствии с действующими юридическими нормами, единственным способом коммуникации с внешним миром, предусмотренным в случае Лулы да Силвы, является почтовая корреспонденция.