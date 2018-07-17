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Активный возраст: новое поколение российских пенсионеров
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Активный возраст: новое поколение российских пенсионеров 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Виктор Сосновцев самый популярный персонаж Гоголевского бульвара в столице. И за его пределами теперь тоже. Он не просто игрушками торгует, а создает праздничное настроение. При этом еще и сам себе помогает.
— Когда я играю — молодею, дыхание улучшается. Сердце начинает лучше работать, — говорит Виктор Сосновцев.
Слава настигла его в зрелом возрасте. Продавец керамики внезапно оказался еще и медийной личностью. Теперь Виктор Сосновцев нарасхват и какая тут пенсия?! Клипы, реклама, модные журналы — это теперь образ жизни пенсионера.
— Каждый день с восходом солнца начинается чудесная жизнь. Надо за нее цепляться, чтобы не было больно за бесцельно прожитый день, — уверен счастливый пенсионер.
Наступление пенсионного возраста, для большинства сейчас — вовсе не долгожданная дата. Переступив эту черту, больше половины формальных получателей пособия по старости продолжают ходить на работу.
— У нас пенсионный возраст наступает с 55 лет для женщин. Это не возраст. Когда энергичная женщина подходит к этому возрасту — для нее это шок, — говорит Анастасия Лазибная, основатель и руководитель российского портала для старшего поколения.
Учитель математики со стажем больше полувека сейчас Людмила Михайловна наслаждается каникулами. Впереди отпуск за границей, ведь и пенсию, и зарплату она получает. Но все-равно ждет, когда же наступит первое сентября.
— Я хочу работать, хочу с молодежью общаться, молодежь мне дает энергию, — призналась Людмила Молочная.
Даже в возрасте, который считают преклонным, многим не сидится дома. Маргарита Васильевна из Архангельска — уже больше 20 лет могла бы отдыхать. Но на станции скорой помощи и не представляют — как справятся без нее. И она не видит себя без любимого дела.
— Работа помогала выжить. Она давала силы, радость Мне интересно. Мне интересно жить, — говорит Маргарита Маковик.
Благодаря работе, эти пенсионеры и выглядят куда моложе своих лет. Вот подтянутая атлетка. В Череповце никак не привыкнут, что ей уже под 80. Председатель спортивной комиссии городского совета ветеранов — она только что сдала нормативы на золотой значок ГТО. А впереди международные соревнования.
— Сидеть лежа на диване и смотреть телевизор. Надо выходить. Только двигайтесь, — считает Светлана Колесова, председатель Спортивной комиссии городского Совета ветеранов.
Светлана Николаевна вовсе не скрывает секретов своей молодости и делится ими с ровесниками, которые и не думали, что в таком возрасте организм может демонстрировать удивительную гибкость. Подопечные активной пенсионерки и сами перестали к врачам ходить. А во время ежегодной диспансеризации удивляют медкомиссию крепким здоровьем. У такой активности только один побочный эффект. На традиционные пенсионерские занятия — времени совсем не остается.
Теперь череповецкие спортсмены собираются выходить на всероссийский уровень. Набирают сборную пенсионеров. Но ведь на стадионе не только здоровье подтягивают. Дамы начинают активно пользоваться косметикой и присматриваться к одежде игривого кроя. Все-таки на занятия молодеющих пенсионерок и мужчины стали заглядывать. В самом расцвете сил.
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