Соглашение с «Ростех». В Югре могут появиться «умные школы» и не только

Новые научные разработки и технологии придут в образование, здравоохранение, пищевую и нефтяную промышленность региона.

От «нефтянки» до авиации

«В Ханты-Мансийском автономном округе сформирована обширная научно-техническая и производственная база. Поэтому еще на этапе обсуждения перспектив возможного сотрудничества у нас возникло множество идей о том, как применить в Югре наши разработки, чтобы повысить качество жизни, безопасность и удобство жителей городов и сельских поселений. Мы готовы предложить автономному округу как экосистемные решения и аппаратно-программные комплексы, так и отдельные продукты в областях транспорта, IT, здравоохранения, ЖКХ и коммунальной инфраструктуры. Сотрудничество затронет и другие сферы: нефтегазовый сектор, транспорт, сельское хозяйство, где мы готовы предложить надежные продуктивные решения», — сообщил Сергей Чемезов.

Не только за знаниями

Один из проектов госкорпорации — создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в школах. «Ростех» уже создал ряд «умных школ» в Иркутской области . Подобные могут появиться и в Югре.

«У нас 20% детей учится во вторую смену. Чтобы перевести обучение на односменный режим, в регионе надо построить как минимум 100 новых школ. Мы реализуем инновационный проект по внедрению цифровой образовательной платформы. Но при строительстве таких объектов нужно учитывать, что школы должны использоваться в круглосуточном режиме. Поэтому мы заинтересованы в проектах, которые дадут возможность использовать на территории школ спортивные, культурные площадки, пункты питания, библиотеки со свободным доступом», — подчеркнула Наталья Комарова.

По ее мнению, здания новых школ должны быть спроектированы так, чтобы в их помещениях в свободное от учебы время могли бы оказывать услуги дополнительного образования, при этом не нарушая требований санитарной и общей безопасности.