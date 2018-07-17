Транспорт последней мили

Сегодня московская велоинфраструктура представляет собой набор различных элементов. Первый — это инфраструктура для движения на личных велосипедах: велополосы и велодорожки.

Велополоса от велодорожки отличается. Полоса — это выделенная разметкой часть проезжей части, например, такая, как на Бульварном кольце. Велодорожка — выделенный элемент, на которую автомобиль физически не может заехать. Протяженность сети полос и дорожек для велосипедистов в Москве составляет более 200 километров. Другой важный элемент — это велопарковки, организованные для того, чтобы горожане могли оставить свой велосипед на какое-то время. Они размещены в основном у мест притяжения, например у магазинов, библиотек. Практически у каждой станции метро есть велопарковки, чтобы человек мог доехать до станции, оставить велосипед и до центра добраться уже на метро. Огромным спросом такие парковки пользуются, скажем, в Бутове — там организована парковка на несколько десятков велосипедов, и она практически каждый день заполнена.

Необходимо понимать, что велосипед — это в большинстве случаев транспорт последней мили в условиях города. На большие расстояния на велосипедах ездят немногие. Он идеален для коротких поездок — километр-два.

Отдельную программу по велопарковкам мы реализуем совместно с Москино — устанавливаем их около кинотеатров. Другая программа реализуется вместе с московскими библиотеками.

Говоря о велоинфраструктуре в целом, я считаю, что не стоит привязываться к велодорожкам. Нужно создавать условия для движения велосипедистов. Принимая во внимание то, что в Москве на велосипеде теперь можно двигаться по выделенным транспортным полосам, которых в столице порядка 500 километров, можно прибавить к этому всю протяженность дорожек и велополос, у нас складывается если не полноценная сеть веломаршрутов, то что-то приближенное к ней.

Напомню, что весной этого года прошли общественные слушания по развитию велоинфраструктуры. В Центр организации дорожного движения поступила резолюция, в которой все участники высказали предложения по развитию. Все эти предложения у нас в проработке, и в ближайшее время руководство города примет решение по дальнейшему курсу.

Программа максимум — это в первую очередь обрести понимание того, что велосипед — составляющая транспортной системы города. Он интегрирован в систему, соответственно, процесс поездки должен быть комфортным для велосипедиста.