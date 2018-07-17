В Чечне прокомментировали требование комиссара СЕ по правам человека освободить Титиева

Ранее Миятович в открытом письме генпрокурору РФ Юрию Чайке призвала обеспечить защиту прав и немедленно освободить российского правозащитника Оюба Титиева, который содержится под стражей по обвинению в незаконном хранении наркотиков.

"Обращение комиссара Совета Европы по правам человека к генпрокурору России с просьбой освободить из-под стражи Оюба Титиева говорит о том, что она не совсем правильно понимает правовую систему России. Прокурор не может освобождать или заключить под стражу, он надзирает за соблюдением законодательства. Не надо опережать события, а надо дождаться решения суда по делу Титиева. Всякие акции в форме петиций, заявлений вокруг этого дела — это попытка давления на суд", — сказал омбудсмен.

Нухажиев также отметил, что Титиев использует все правовые механизмы для защиты своих законных прав, интересов и этого права его никто не лишал. «Есть правовые механизмы, процессуальные средства для защиты своих прав и законных интересов, которые может использовать Оюб Титиев . Заявления некоторых деятелей о необходимости переводить рассмотрение дел за пределы Чеченской Республики, СКФО расцениваю как попытку дискредитировать деятельность правоохранительных и судебных органов России, они подрывают доверие населения к судам целого федерального округа», — отметил Нухаджиев, добавив, что подобные заявления в конкретном случае противоречат действующему законодательству.

Титиева задержали утром 9 января. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым он управлял. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.

11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. В начале июля Верховный суд Чечни отказал адвокатам правозащитника в переносе рассмотрения дела в другой регион.