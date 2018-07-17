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В Чечне прокомментировали требование комиссара СЕ по правам человека освободить Титиева
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В Чечне прокомментировали требование комиссара СЕ по правам человека освободить Титиева 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Обращение комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой немедленно освободить российского правозащитника Оюба Титиева в Чечне считают некорректным. Об этом заявил журналистам уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев.
Ранее Миятович в открытом письме генпрокурору РФ Юрию Чайке призвала обеспечить защиту прав и немедленно освободить российского правозащитника Оюба Титиева, который содержится под стражей по обвинению в незаконном хранении наркотиков.
"Обращение комиссара Совета Европы по правам человека к генпрокурору России с просьбой освободить из-под стражи Оюба Титиева говорит о том, что она не совсем правильно понимает правовую систему России. Прокурор не может освобождать или заключить под стражу, он надзирает за соблюдением законодательства. Не надо опережать события, а надо дождаться решения суда по делу Титиева. Всякие акции в форме петиций, заявлений вокруг этого дела — это попытка давления на суд", — сказал омбудсмен.
Нухажиев также отметил, что Титиев использует все правовые механизмы для защиты своих законных прав, интересов и этого права его никто не лишал. «Есть правовые механизмы, процессуальные средства для защиты своих прав и законных интересов, которые может использовать Оюб Титиев. Заявления некоторых деятелей о необходимости переводить рассмотрение дел за пределы Чеченской Республики, СКФО расцениваю как попытку дискредитировать деятельность правоохранительных и судебных органов России, они подрывают доверие населения к судам целого федерального округа», — отметил Нухаджиев, добавив, что подобные заявления в конкретном случае противоречат действующему законодательству.
Титиева задержали утром 9 января. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым он управлял. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.
11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. В начале июля Верховный суд Чечни отказал адвокатам правозащитника в переносе рассмотрения дела в другой регион.
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