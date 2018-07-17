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Под Екатеринбургом 100 тысяч человек прошли крестным ходом в память о царской семье
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Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки
Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки

Под Екатеринбургом 100 тысяч человек прошли крестным ходом в память о царской семье 

Авторадио 1 час назад
Фото: Пятый канал
Последнего российского императора Николая II, его жену и пятерых детей расстреляли 100 лет назад. Паломники прошли 20 км от места убийства к Ганиной яме — туда, где, как считают в РПЦ, были уничтожены останки.
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