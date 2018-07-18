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Эксперт оценил итоги переговоров РФ, Украины и ЕС по транзиту газа
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Эксперт оценил итоги переговоров РФ, Украины и ЕС по транзиту газа 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В вопросе урегулирования газового спора между Россией, Украиной и Евросоюзом нужно искать «новые договорные конструкции». Такое мнение высказал гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.
"Я считаю, что большой сдвиг произошел в понимании того, что старые договорные конструкции не работают и необходимо искать новые", — рассказал эксперт RT.
Также он считает, что обновленный договор будет учитывать весь опыт Евросоюза в газовых отношениях. Кроме того, по мнению Листовского, в ходе дальнейших переговоров стороны, скорее всего, не отступят от своих позиций.
"Думаю, рамки, которые задала первая встреча, меняться не будут", — заключил эксперт.
Напомним, что во вторник в Берлине прошел первый раунд переговоров с участием РФ, Украины и ЕС об условиях продления транзита российского газа через Украину после 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак оценил их как спокойные и конструктивные.
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