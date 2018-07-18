Эксперт оценил итоги переговоров РФ, Украины и ЕС по транзиту газа

Украиной и В вопросе урегулирования газового спора между Россией Евросоюзом нужно искать «новые договорные конструкции». Такое мнение высказал гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский

"Я считаю, что большой сдвиг произошел в понимании того, что старые договорные конструкции не работают и необходимо искать новые", — рассказал эксперт RT.

Также он считает, что обновленный договор будет учитывать весь опыт Евросоюза в газовых отношениях. Кроме того, по мнению Листовского, в ходе дальнейших переговоров стороны, скорее всего, не отступят от своих позиций.

"Думаю, рамки, которые задала первая встреча, меняться не будут", — заключил эксперт.