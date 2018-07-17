В Саудовской Аравии женщины смогут стать пилотами

Летная академия Саудовской Аравии впервые начала брать в студенты женщин. Сотни желающих уже подали документы и готовы приступить к учебе в сентябре 2018 года. Об этом сообщил новостной портал «Ахбар24».

Новый филиал летной академии в городе Эд-Дамам на востоке Саудовской Аравии обучает не только пилотов, но и специалистов по ремонту самолетов, а также авиадиспетчеров. Сообщается, что саудовки смогут получить желаемое образование за три года обучения.

Напомним, что за прошедший год права женщин в Саудовской Аравии были значительно расширены: теперь они смогут стать нотариусами, судьями, полицейскими и даже военными.

А еще представительницы прекрасного пола получили официальное разрешение водить машину. Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а нарушительницы строго наказывались: если в общественном месте женщину видели за рулем, ее могли арестовать или обязать выплатить штраф на крупную сумму. Примечательно, что в преддверии отмены запрета на вождение в стране был принят специальный закон, защищающий права женщин. Так, человек, сфотографировавший женщину-водителя, будет приговорен к году тюремного заключения или выплате штрафа размером более 130 тысяч долларов. Кроме того, запрещено размещать в социальных сетях публикации, порочащие честь представительниц слабого пола.