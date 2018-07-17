Больше половины мигрантов «исчезает» при попытке депортации из Германии

Почти половина мигрантов «проваливается сквозь землю», когда наступает момент их высылки из Германии на родину. Не помогает даже обещанное за добровольный отъезд вознаграждение.

По данным издания Welt am Sonntag, которое ссылается на федеральную полицию ФРГ, когда мигранта информируют о том, что ему отказано в убежище в Германии, полиция предупреждает его о дате депортации. Но в указанный день правоохранительные органы все чаще не находят никого по адресу, который значится в документах мигранта.

В текущем году за период до конца мая из 23900 запланированных депортаций удалось осуществить лишь около 11 тысяч, то есть меньше половины. В 12800 случаях депортация сорвалась в итоговой фазе по той причине, что 11500 человек бесследно исчезли. Предполагается, что они переходили на полностью нелегальное положение. Из остальных 1300 не удавшихся депортаций, 150 сорвались из-за того, что пилоты пассажирских авиалиний отказались принять мигрантов на борт, около 500 — из-за противодействия самих мигрантов.

По данным издания, это свидетельствует о том, что эффективность немецкой политики высылки снижается. Это подтверждает и статистика, представленная министерством внутренних дел. В начале текущего года ведомство опубликовало данные за 2017 год, согласно которым из Германии в страны происхождения были высланы 23966 приезжих. Это на 1400 человек меньше, чем в 2016 году.