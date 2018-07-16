Рыба под контролем

Врио губернатора Андрей Тарасенко объявил одной из главных своих задач снижение стоимости рыбы для жителей края.

На прошлой неделе глава региона совершил ряд поездок по северным территориям Приморья. На одной из встреч с предпринимателями Дальнегорска был затронут вопрос развития рыбохозяйственного комплекса. «Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры», — обозначил Андрей Тарасенко.

Вопрос развития отрасли был поднят директором рыборазводного завода «Лидовский» Максимом Мельниковым . Он рассказал, что занимается воспроизводством потомства кеты уже пять лет, и обратился к главе Приморья за содействием в решении вопроса о выделении дополнительной квоты на вылов. Андрей Тарасенко отметил, что обсудит данный вопрос с руководством Росрыболовства , учитывая, что завод готов подтвердить возвратность закладки мальков. Решение данной проблемы, по его словам, позволит дать еще больше рыбы на местный рынок по хорошей цене.

По данным статистики, рыбная отрасль края показывает положительную динамику развития. Приморские рыбаки добывают порядка 700–800 тыс. тонн водных биоресурсов в год. Это почти треть объема вылова во всем Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и пятая часть по России . По выпуску рыбных консервов Приморье занимает первое место в ДФО, по производству рыбопродукции — второе.

«Рыбы, добытой приморскими рыбаками, хватит, чтобы накормить не только наш край, но и другие регионы России. Но так уж исторически сложилось, что самым большим спросом у жителей Приморья пользуется рыба, которую ловят рыбаки других регионов: Сахалина, Камчатки. Вот оттуда замороженная рыбопродукция поступает в розничные торговые сети нашего края, на ярмарки, проходя при этом через несметное число посредников. И каждый в этой цепочке имеет свой маленький гешефт — продавцы, рыбоперерабатывающие предприятия, магазины… В итоге цена рыбы подскакивает на 30–60%, а по лососевым видам и того больше», — говорил ранее Андрей Тарасенко.

По его словам, выход есть — убрать посредника, и администрация края этим целенаправленно занимается. В частности, департамент рыбного хозяйства края работает в постоянном контакте с производителями рыбопродукции, помогает напрямую выходить в торговые сети. Также развивается система аукционных и биржевых торгов, что исключает посредническое звено и, соответственно, снижает цены. Еще одним шагом к насыщению рынка доступной рыбной продукцией станет строительство во владивостокском рыбном порту холодильного комплекса для перевалки и хранения рыбопродукции. Комплекс рассчитан на 46 тыс. тонн продукции. Для сравнения: холодильники всех портов краевого центра вмещают 56 тыс. тонн! Также в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае » на 2013-2020 гг. субсидируются различные проекты. Благодаря чему цены на рыбную продукцию в регионе имеют все предпосылки для стабилизации.

Александр Передня, председатель правления ЗАО «Рыболовецкий колхоз „Восток-1“: „Доступной рыбу надо стремиться сделать для населения не только Приморья, но и всей страны. А это вопрос благосостояния. Чем более человек обеспеченный, тем он может позволить себе больше и, соответственно, лучше. А рыба — это всегда самый лучший продукт на планете (конечно, если она дикая). Все остальное — это уже искусственное, выращенное человеком. А дикая рыба создана природой, особенно выловленная в океане, да еще и на большой глубине. Мы добываем рыбу на глубине до 2,5 км, глубже нас никто не ловит — там, поверьте, самая экологичная и полезная пища. Но, чтобы это добыть, нужны большие расходы. И дешевой рыба никак не может быть, как бы мы ни хотели. Да, в советское время рыба была дешевле мяса, но экономически это невозможно — просто тогда была плановая экономика, и стоимость мяса, молока и рыбы устанавливалась административно“.

Портовых сборов скоро не будет

Еще один способ сделать рыбу доступной — изменение ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации для малотоннажных и маломерных рыбопромысловых судов.

Марина Шемилина , уполномоченный по защите прав предпринимателей: „Маломерные и малотоннажные суда чаще заходят в порты и поэтому вынуждены чаще платить сбор, а это серьезная финансовая нагрузка. Предприниматели были в отчаянии и обратились с просьбой о снижении нагрузки. Я направила служебную записку главе края. Руководитель Приморья готов слышать бизнес, оперативная реакция органов региональной и федеральной властей впечатляет“.

По поручению Андрея Тарасенко в адрес правительства направлено письмо с предложением освободить от корабельного сбора малотоннажные и маломерные рыбопромысловые суда.

Петропавловск-Камчатский, Поронайск. В настоящее время идет обсуждение проекта приказа ФАС России „О внесении изменений в Правила применения ставок портовых сборов в морских портах РФ, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы №?223/16“. В этой связи Министерство транспорта РФ сообщило в ФАС России о поддержке проекта приказа по освобождению российских судов длиной до 35 м, осуществляющих прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, от уплаты корабельного сбора, за исключением уплаты указанного сбора в морских портах Невельск

И лес, и металл

Также в ходе своего большого проезда врио губернатора обсудил с местным бизнесом перспективы развития производственных площадок. Так, в Кавалеровском районе Андрей Тарасенко подчеркнул, что предприниматели могут внести серьезный вклад в развитие территории. „Наша задача — чтобы бизнес развивался, и развивался хорошо. Чтобы налоги вовремя платил. Мы стараемся предпринимателям помогать, все препоны снимать“, — сказал Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко отметил, что создание таких условий для малого и среднего бизнеса можно обеспечить в рамках лесной биржи, которая скоро начнет работать в крае по его поручению, а также сообщил об интересе крупных инвесторов по взаимодействию с местными предприятиями по лесопереработке. Один из тех, кто готов воспользоваться местным сырьем, — южнокорейский инвестор, который ставит в Кавалерово завод по производству палочек для еды, создавая при этом 100 рабочих мест. Глава Приморья дал поручение помочь предпринимателю, если возникают сложности с оформлением документов.

Одна из главных новостей: „Дальнегорский ГОК“ в ближайшее время обретет нового хозяина. „Дальнегорск для Приморского края — очень значимый город, особенно его уникальные производства, поэтому нам важно сегодня поднять градообразующие предприятия. Уверен, что с приходом нового руководства ГОК начнет активно развиваться“, — подчеркнул руководитель края.

Этому должны способствовать и производственные мощности причалов порт-пункта Рудная Пристань. Сегодня здесь осуществляют погрузку два градообразующих предприятия Дальнегорска — горно-металлургический комплекс „Дальполиметалл“ и горно-обогатительный комбинат „Бор“ . В настоящее время получено разрешение Министерства транспорта России о распространении на данный порт права приема и отправки зарубежных судов.

Андрей Тарасенко отметил, что теперь портовикам необходимо построить на территории порта помещение для работы таможенной и пограничной служб.

»Вся история нашего края связана с горно-металлургической промышленностью. Это одна из стратегических для региона отраслей, и сегодня мы ставим в число приоритетов модернизацию отрасли, наращивание выпуска конкурентоспособной продукции. Для этого у нашего края есть все возможности: перспективные, уникальные месторождения и самое главное — профессиональные кадры — грамотные, ответственные, преданные своему делу люди», — подчеркнул глава региона.