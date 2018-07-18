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Мюллер, Гранольерс и Маю вышли во второй раунд турнира в Ньюпорте
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Мюллер, Гранольерс и Маю вышли во второй раунд турнира в Ньюпорте 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Ньюпорте (США).
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Dell Technologies Hall of Fame Open
Призовой фонд 557 050 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Иво Карлович (Хорватия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:5  Марсель Гранольерс (Испания) — Джей-Си Арагон (США, Q) — 7:6, 6:0  Дуди Села (Израиль) — Бернард Томич (Австралия, Q) — 6:3, 1:6, 6:2  Джейсон Юнг (Тайвань, WC) — Сергей Стаховский (Украина) — 6:4, 3:6, 6:3  Жиль Мюллер (Люксембург, 6) — Маркос Багдатис (Кипр) — 7:6, 6:3  Рамкумар Раманатан (Индия) — Виктор Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика, Q) — 6:4, 6:1  Кристиан Харрисон (США, WC) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 6:3, 4:6, 7:5
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