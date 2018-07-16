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Глава муниципального округа Ново-Переделкино проверил ход выполнения работ, посвященных благоустройству территории района
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Глава муниципального округа Ново-Переделкино проверил ход выполнения работ, посвященных благоустройству территории района 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
12 июля 2018 года, глава муниципального округа Ново-Переделкино Анатолий Митрофанов посетил микрорайон Лазенки, на территории которого, на сегодняшний день, продолжают осуществляться работы, связанные с обустройством различных спортивных, развлекательно-досуговых площадок, а также комфортных пешеходных зон отдыха. Следует отметить при этом, указанное мероприятие было организованно в соответствии с перечнем объектов, входящих в план благоустройства территории упомянутого района и проведено при участии Советника по работе с депутатами Натальей Кремер.
— Работы ведутся, спортивная площадка постепенно приобретает надлежащий вид. При этом зоны для сбора мусора уже оборудованы необходимыми контейнерами, а площадка для раздельного распределения бытовых отходов строится в соответствии с установленным графиком. Кроме этого, на улице Лукинская, дом 10 начались работы, посвященные строительству сразу трех детских площадок, а именно: для малышей, для детей среднего школьного возраста, а также для занятий спортом. Контейнерные зоны оборудованы, а спортивная площадка по адресу улица Лукинская дом 3, предназначенная для игры в футбол, волейбол и баскетбол, уже сдана! — отмечает глава указанного муниципального округа Анатолий Митрофанов.
— Юлия Соломина
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