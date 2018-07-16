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Россия внедрила Бутину в механизм принятия решений в США, считает обвинение
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Россия внедрила Бутину в механизм принятия решений в США, считает обвинение 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Обвинение утверждает, что задержанная гражданка РФ Мария Бутина встречалась с американскими политиками и могла быть использована Москвой для влияния на принятие решений в США.
"Расследование ФБР установило, что Бутина и российское официальное лицо предприняли шаги по развитию связей с американскими политиками, чтобы организовать частные или, как говорила Бутина, запасные линии коммуникаций. Эти линии могли быть использованы РФ для того, чтобы внедрится в механизмы принятия решений на общенациональном уровне в США для продвижения повестки дня РФ", — говорится в показаниях спецагента ФБР Кевина Хелсона, приложенных к делу.
"Российская операция по влиянию включала, в том числе, поручения российского официального лица Бутиной, встречи между Бутиной и политиками и кандидатами на политические посты в США, присутствие Бутиной на мероприятиях, спонсируемых лоббистскими группами… и сообщениями, которые Бутина отправляла обратно в Москву через официальное лицо о результатах встречи с политиками и кандидатами в США", — говорится в документе.
Гражданка РФ Мария Бутина задержана в США по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило в заявлении министерство юстиции США. Бутиной вменяют в вину «сговор в целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве. Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы.
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