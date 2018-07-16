Что понравилось иностранным болельщикам ЧМ в Москве

МОСКВА , 16 июля. /Корр. ТАСС Яна Ломакина, Дарья Шацкая/. Москва стала центром одного из главных спортивных событий этого года — чемпионата мира по футболу: столицу посетили более 3 млн туристов. Какие впечатления город оставил у иностранных болельщиков, читайте в материале ТАСС.

Красивый город, добрые люди

Каждый болельщик, опрошенный корреспондентами ТАСС, указал на дружелюбность москвичей, их открытость и готовность помочь. Столица вызвала лишь положительные эмоции, а самым запоминающимся местом у туристов по праву оказалась Красная площадь.

"Москва — красивый город. Больше всего понравилась Красная площадь. Люди здесь очень добрые. Я этого раньше не знала. Думаю, Москва вошла в мой топ-10 лучших городов мира", — сказала Cелестия из Мехико

В свою очередь Шень из Шанхая рассказал, что раньше был уверен, что Москва до сих пор выглядит как социалистическая столица Советского Союза. «Но теперь я убедился, что это современный мегаполис», — сказал он.

"Мне кажется, что в Москве летом действительно очень хорошая погода. Я думаю, что Москва вообще лучшее место для проведения подобных мероприятий", — поделился впечатлениями Мохаммед Хок из Лондона.

Джон из Бразилии отметил, что россияне «невероятно добрые» — они очень помогали, несмотря на незнание английского. «Москва очень красивая — Красная площадь, центр Москвы, ВДНХ — я был просто поражен».

"Я даже не ожидал, что в России живут такие хорошие люди. Я был в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге , Москве — все ваши города очень красивые, но самое замечательное в вашей стране — это ваши люди. Они всегда улыбаются, всегда дружелюбны, с ними оказалось очень просто идти на контакт", — поделился впечатлениями мексиканец Томас Бобадиль, который проживает в Калифорнии.

Низкие цены

Все иностранные болельщики, опрошенные ТАСС, заявили, что цены в Москве достаточно приемлемые и даже низкие. По мнению Мохаммеда Хока из Лондона, цены в Москве по сравнению с Санкт-Петербургом оказались довольно низкими.

"Мне кажется, что цены в Москве слишком низкие, все очень дешево! В Китае все гораздо дороже", — сказал болельщик Лэй Цзинъяо из Китая.

Мексиканка Cелестия из Мехико добавила, что, несмотря на низкие цены в пределах столицы, стоимость авиа— и железнодорожных билетов довольно высокие. Супруги из Хорватии , Елена и Станко, отметили, что цены на услуги такси также были немного завышены.

Метрополитен

Метро — один из основных видов транспорта в Москве. По отзывам иностранцев, подземкой довольно комфортно и просто пользоваться. Иностранцев также впечатлила архитектура подземного города.

"Когда я впервые приехал в Москву, я буквально потерялся, не знал, куда нужно идти. За пять дней я освоился, система навигации оказалась достаточно понятной. Московская подземка — очень удобная, там мне часто помогали волонтеры", — сказал британец Мохамед Хок из Лондона.

Египтянин Махмуд Исмаил также отметил удобство столичной подземки благодаря указателям, подробной карте метро, а также англоязычным объявлениям.

"Метро, действительно, очень удобное для перемещения, и вдобавок оно очень красиво оформлено — с большим количеством статуй, декораций, рисунков. Я правда впечатлен", — поделился французский болельщик Антуан.

Китайские болельщики Маи и Ли из города Шэньчжэнь в свою очередь отметили удобство метро как средство передвижения по городу, однако заметили нестабильную работу телефонной связи и Wi-Fi. Чжан из Шанхая также рассказал, что старые поезда в метрополитене довольно некомфортные для проезда из-за сильного шума.

Fan ID Россия как организатор чемпионата мира по футболу внедрила нововведение в систему аккредитации — паспорт болельщика. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Кроме того, для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Впервые система была апробирована на Кубке конфедераций в 2017 году. Удобство Fan ID оценили и сами болельщики.

Махмуд Исмаил из Египта посоветовал организаторам следующих мировых чемпионатов перенять у России систему паспорта болельщика. «Это невероятно удобная вещь! Не нужно мучиться с тем, чтобы постоянно показывать визу, с ним очень просто посещать разные города. Так что я бы посоветовал организаторам ЧМ-2022 в Катаре также ввести такую систему», — добавил он.

Болельщик Маи из Шэньчжэня также рекомендовал организаторам следующего чемпионата ввести систему Fan ID. «Он также может надежно защитить матч от хулиганов, которые находятся в черном списке», — пояснил болельщик.

Безопасность на высшем уровне

Помимо всех очевидных достоинств столицы иностранцы также оценили и безопасность во время чемпионата.

"Я думаю, что российские власти имеют большой опыт в организации подобных мероприятий. Например, если в Китае начинается подготовка к важному событию, процесс идет очень медленно. В Москве же проверка безопасности идет намного быстрее и в то же время качественно", — поделился впечатлениями Шень из Шанхая.

Французский болельщик Брюно также отметил, что безопасность в Москве была организована на высшем уровне.

"Я бы порекомендовала организаторам следующего чемпионата мира побольше консультироваться с Москвой, потому что это было незабываемо. Также я бы посоветовала перенять опыт России в части безопасности. Нам это правда понравилось. Мы были в безопасности в такой большой стране", — сказала Габриэлла из Литвы

"В Москве очень безопасно, можно спокойно гулять, не опасаясь за свой кошелек", — заключил бразильский болельщик Лукас.