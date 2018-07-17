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Пассажироперевозки по госконтрактам могут освободить от НДС
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Пассажироперевозки по госконтрактам могут освободить от НДС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении от НДС услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Речь идет о предприятиях, которые перевозят людей на автобусах, троллейбусах, трамваях по регулируемым тарифам, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, по существующим нормам при оплате выполненных работ по государственным и муниципальным контрактам требуется взимание НДС, что влияет и на расходы государства в этой сфере. Отмена НДС позволит развивать бизнес по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам и сократит расходы региональных и местных бюджетов, отмечал глава кабмина.
Сейчас не подлежат налогообложению услуги по перевозке пассажиров городским и пригородным пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного) по единым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, утверждённых в установленном порядке. Однако для услуг по перевозке пассажиров и багажа на основании государственного или муниципального контракта не предусмотрено.
Это приводит «к необоснованному завышению ежемесячных бюджетных расходов в размере начисляемых и уплачиваемых исполнителями государственных контрактов сумм НДС», которые до принятия закона об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом не были предусмотрены и в настоящее время включаются в цену госконтрактов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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