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Патриарх Кирилл прошел 21 км крестным ходом вместе с сотней тысяч паломников
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Патриарх Кирилл прошел 21 км крестным ходом вместе с сотней тысяч паломников 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В Екатеринбурге патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошел вместе с сотней тысяч паломников крестный ход, от Храма на Крови до монастыря Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма. Расстояние в 21 километр прошли меньше чем за четыре часа, передает ТАСС.
В этом году на крестный ход пришли около 100 тысяч человек.
После крестного хода и возвращения в монастырь патриарх совершил молебен у шахты, куда были сброшены тела расстрелянных членов царской семьи.
Патриарх Кирилл приехал в Екатеринбург по случаю памятных мероприятий «Царских дней», посвященных 100-летию гибели царя Николая II и его семьи.
В ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг. В 2000 году членов царской семьи причислили к лику святых.
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