Патриарх Кирилл прошел 21 км крестным ходом вместе с сотней тысяч паломников

Екатеринбурге патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошел вместе с сотней тысяч паломников крестный ход, от Храма на Крови до монастыря Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма. Расстояние в 21 километр прошли меньше чем за четыре часа, передает ТАСС

В этом году на крестный ход пришли около 100 тысяч человек.

После крестного хода и возвращения в монастырь патриарх совершил молебен у шахты, куда были сброшены тела расстрелянных членов царской семьи.

В ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг. В 2000 году членов царской семьи причислили к лику святых.