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В Башкирии пропал без вести 80-летний Виктор Кузьмин
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В Башкирии пропал без вести 80-летний Виктор Кузьмин 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Белорецке с 14 июля разыскивают 80-летнего Виктора Кузьмина. Об этом сообщает Национальный центр помощи. В 18:30 пенсионер ушел из дома и с тех пор о нем ничего неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые.
Был одет: свитер голубой с черными полосками, черная безрукавка, спортивные брюки черного цвета, галоши утепленные, на ногах серые носки.
Контакт координатора по Белорецку и Белорецкому району: 8-960-397-85-18, Максим.
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