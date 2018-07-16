В Башкирии пропал без вести 80-летний Виктор Кузьмин

Белорецке с 14 июля разыскивают 80-летнего Виктора Кузьмина . Об этом сообщает Национальный центр помощи. В 18:30 пенсионер ушел из дома и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Был одет: свитер голубой с черными полосками, черная безрукавка, спортивные брюки черного цвета, галоши утепленные, на ногах серые носки.

Контакт координатора по Белорецку и Белорецкому району: 8-960-397-85-18, Максим.

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