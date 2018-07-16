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Секреты лунных фотоснимков
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Секреты лунных фотоснимков 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
На лекции вы сможете узнать, что такое «голубая», «кровавая» и расплющенная Луна, что творилось на поверхности спутника Земли между 1959 и 1973 годами, и что происходит там сегодня. Фотограф Федерации космонавтики России Олег Семенов наглядно и просто, опираясь на физику, оперируя фактами, без мистики и конспирологии поможет разобраться во многих лунных загадках.
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