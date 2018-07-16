Союз ОПЕК+ и производителей сланцевой нефти США обеспечил бы баланс интересов — эксперт

МОСКВА , 16 июл /ПРАЙМ/. Объединение ОПЕК+ и производителей сланцевой нефти США обеспечило бы баланс интересов сторон в нефтяной сфере, считает аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Александр Собко

В понедельник на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом глава России Владимир Путин сообщил, что Россия и США могли бы совместно работать над регулированием мирового рынка нефти и газа. По его словам, ни Россия, ни США не заинтересованы как в чрезвычайном падении цен, ни в чрезвычайно высоких ценах. По мнению Путина, в этой сфере у стран есть поле для сотрудничества.

"В нефтяной сфере идеальным решением было бы создание сбалансированной системы между участниками сделки ОПЕК+ и сланцевыми производителями нефти США, хотя всем известны трудности и проблемы этого пути", — сказал эксперт РИА Новости

По его словам, не только России, но и США выгодны относительно высокие цены на нефть. «США действительно заинтересованы в высоких ценах на нефть и газ, например, 50 долларов за баррель — это не та цена, которая позволит долгосрочно рентабельно добывать сланцевую нефть и наращивать ее производство», — считает Собко.

Тем не менее, удерживать США от желания повысить цены нефти могут разные факторы, например, цены на бензин. «Тут американское руководство должно найти свой баланс между внутренними ценами на бензин, дефицитом бюджета из-за импорта нефти и планами по самообеспечению нефтью за счет роста собственной добычи», — считает эксперт.

По словам Собко, в газовой сфере американский СПГ оказывается достаточно дорог, и для того, чтобы новые американские СПГ проекты заработали, мировые цены на газ должны быть высоки. «Одновременно, США и Россия являются конкурентами по поставкам газа на мировые рынки, поэтому, конечно, существует соблазн обеспечить эти высокие цены за счет снижения экспорта у других производителей. Но последние заявления показывают, что стороны готовы найти компромисс», — заключил эксперт.