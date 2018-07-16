Как русский немец Адриан фон Фёлькерзам стал «диверсантом №2» у Гитлера

Этого штурмбаннфюрера СС называют немецким диверсантом №2 (после Отто Скорцени). Фелькерзам провел ряд блестящих, с точки зрения диверсионного искусства, операций, но его имя так и осталось в тени «диверсанта №1».

Потомок известных предков

У остзейского (прибалтийского) немца Адриана фон Фелькерзама была богатая родословная — в числе его предков контр-адмирал, генерал-майор и камергер Его Величества. Адриан родился в Санкт-Петербурге , учился в Риге, Германии и Австрии . До начала Второй мировой успел послужить в латвийской армии. Уже тогда склонялся к политике национал-социалистов.

Спец-эмигрант

После переезда из Латвии Германию в 1940 году Фелькерзам сразу поступает на службу к нацистам в Главное управление имперской безопасности. Ему присваивают звание штурмфюрера СС и определяют направление его работы, оно связано с Россией

Вскоре Фелькерзам вступает в добровольческий учебный полк «Бранденбург-800», основными задачами которого были организация и проведение специальных диверсионных операций на территории СССР. В этом элитном спецподразделение Абвера диверсанты изучали приемы рукопашного боя и подрывное дело, штудировали иностранные языки. Балтийская рота, которой командовал Фелькерзам, состояла главным образом из таких же отлично знающих русский язык остзейских немцев, как и он сам. Излюбленной тактикой диверсантов было переодевание в советскую военную форму и проведение в таком виде акций на территории СССР.

Майкопский рейд

Это одна из самых известных и наиболее дерзких операций, разработанных и осуществленных подразделением А. Фелькерзама. Летом 1942 года группа в количестве 62 человек пробралась в Майкоп под видом офицеров НКВД, разведала месторасположение оборонительных объектов, вывела из строя средства связи и дезорганизовала действия войск РККА.

Диверсанты с помощью фиктивных приказов об отступлении фактически лишили городской гарнизон боеспособности, вследствие чего подтянувшиеся немецкие войска овладели Майкопом и прилегающими нефтепромыслами, не встретив сопротивления со стороны Красной Армии. Фелькерзам за эту операцию был награжден Рыцарским крестом.

Операция «Фаустпатрон»

Фелькерзама очень ценил Отто Скорцени. Вместе они по поручению Гитлера в 1944 году провели уникальную операцию по смещению венгерского диктатора Хорти с целью недопущения выхода Венгрии из войны (акция Panzerfaust). Хорти втайне вел переговоры об этом с СССР. Если бы они увенчались успехом, РККА получила бы более удобный доступ к границе гитлеровской Германии и нацисты в таком случае капитулировали бы гораздо быстрее.

Диверсанты выкрали сына диктатора Миклоша Хорти-младшего, а когда и эта мера не подействовала, с малыми потерями захватили резиденцию венгерского лидера и поставили во главе правительства Венгрии нацистскую марионетку Ференца Салаши.

В конце войны подразделение А. Фелькерзама принимало участие в Арденнской операции (диверсионная акция «Гриф»): гитлеровцы под руководством Отто Скорцени переодевались в американскую форму и нападали на посты союзников СССР, внедрялись в войска, расшатывая дисциплину изнутри. Скорцени даже планировал убийство Эйзенхауэра, но эта затея провалилась: о «Грифе» узнали американцы и потерявшую две трети личного состава бригаду диверсантов в итоге пришлось расформировать.