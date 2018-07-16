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Компания Macusani Yellowcake открыла в Перу запасы лития в 2,5 млн тонн
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Компания Macusani Yellowcake открыла в Перу запасы лития в 2,5 млн тонн 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 16 июл /ПРАЙМ/. Компания Macusani Yellowcake обнаружила в Перу запасы лития, эквивалентные 2,5 миллиона тонн, которые могут превратить месторождение Falchani в крупнейшее в мире, сообщает портал Mineria Peru.
Macusani Yellowcake является подразделением канадской Plateau Energy. Кроме того, компания обнаружила на этом же месторождении на юге Перу значительные запасы урана, отмечает портал.
В настоящее время месторождение исследовано на 15%.
Литий — легкий металл серебристого цвета используется, в частности, при производстве аккумуляторов.
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