Компания Macusani Yellowcake открыла в Перу запасы лития в 2,5 млн тонн

МЕХИКО , 16 июл /ПРАЙМ/. Компания Macusani Yellowcake обнаружила в Перу запасы лития, эквивалентные 2,5 миллиона тонн, которые могут превратить месторождение Falchani в крупнейшее в мире, сообщает портал Mineria Peru.

Macusani Yellowcake является подразделением канадской Plateau Energy. Кроме того, компания обнаружила на этом же месторождении на юге Перу значительные запасы урана, отмечает портал.

В настоящее время месторождение исследовано на 15%.

Литий — легкий металл серебристого цвета используется, в частности, при производстве аккумуляторов.