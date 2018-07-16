Ещё
Расширение существующей ТОР и создание новой даст Дагестану более 5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расширение существующей ТОР и создание новой даст Дагестану более 5 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Дагестанские Огни» и включение инвестплощадки «Уйташ» в ТОСЭР «Каспийск» в перспективе принесет Дагестану 5,2 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"Минэкономразвития России одобрило две заявки от Дагестана — о создании ТОСЭР «Дагестанские Огни» и включении в границы ТОСЭР «Каспийск» инвестиционной площадки «Уйташ». Эти решения позволят привлечь 17 резидентов, при этом совокупный объем инвестиций составит 5,2 млрд рублей, а также будет создано порядка 1200 рабочих мест", — говорится в сообщении.
Ранее более десятка компаний высказывали желание стать резидентами территории опережающего развития в моногороде Дагестанские Огни. Соглашения о намерениях были заключены с 13 компаниями, представляющими местный бизнес.
Инвестиционная площадка «Уйташ» действует в городе Каспийске, инфраструктура площадки была создана за счет бюджетных средств, на территории свои проекты реализуют два инвестора. Включение площадки в состав территории опережающего развития позволит привлечь новых инвесторов за счет дополнительных преференций и налоговых льгот.
Территория опережающего развития «Каспийск» была создана в Дагестане в 2016 году.
ТАСС: последние новости
ФК "Спартак" обыграл словенский "Рудар" в товарищеском матче Ученые раздвинули границы биогеорегиона Палеарктика до севера Вьетнама Ингушетия предложила индийскому инвестору площадки для производства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США319
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа196
В России оценили неожиданное решение Франции149
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже49
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки40
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение