Расширение существующей ТОР и создание новой даст Дагестану более 5 млрд рублей

МАХАЧКАЛА , 16 июля. / ТАСС /. Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Дагестанские Огни» и включение инвестплощадки «Уйташ» в ТОСЭР «Каспийск» в перспективе принесет Дагестану 5,2 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Минэкономразвития России одобрило две заявки от Дагестана — о создании ТОСЭР «Дагестанские Огни» и включении в границы ТОСЭР «Каспийск» инвестиционной площадки «Уйташ». Эти решения позволят привлечь 17 резидентов, при этом совокупный объем инвестиций составит 5,2 млрд рублей, а также будет создано порядка 1200 рабочих мест", — говорится в сообщении.

Ранее более десятка компаний высказывали желание стать резидентами территории опережающего развития в моногороде Дагестанские Огни. Соглашения о намерениях были заключены с 13 компаниями, представляющими местный бизнес.

Инвестиционная площадка «Уйташ» действует в городе Каспийске , инфраструктура площадки была создана за счет бюджетных средств, на территории свои проекты реализуют два инвестора. Включение площадки в состав территории опережающего развития позволит привлечь новых инвесторов за счет дополнительных преференций и налоговых льгот.

Территория опережающего развития «Каспийск» была создана в Дагестане в 2016 году.