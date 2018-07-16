17 июля открывается Московский урбанистический форум. Лучшие международные эксперты обсудят, как будет развиваться столица

Во вторник, 17 июля, стартует Московский урбанистический форум. Событие соберет тысячи ведущих экспертов и представителей власти из разных стран.

Какой будет Москва через год, десять или тридцать лет? Именно этот вопрос в фокусе внимания международных экспертов на Урбанистическом форуме.

Современный гедонизм

Как построить город будущего и сделать его комфортным для всех, — этот вопрос обсудят в рамках деловой программы форума сегодня. Мегаполисы сегодня не только соревнуются за капиталы, лучшие кадры и технологии, но и ищут оптимальные форматы развития. К успеху придут только те, кто адаптировался к новой реальности вовремя и сосредоточился на главном: объединил бизнес, горожан и власть в борьбе за мировое лидерство и нашел баланс между стремлением взлететь на вершину и качеством городской среды. И Москве есть что показать, поделиться своим опытом.

ТОП-5 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ОБСУДЯТ НА ФОРУМЕ

Конструктор комфорта. Мегаполис, удобный для жизни.

Как сделать город привлекательным для детей?

Старость — не порок. Мегаполисы и вызов меняющейся демографии.

Какое будущее рисуют городам?

Город на сто миллионов жителей. Антиутопия или управленческая реальность?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин , заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Высшее достижение урбанистики — организовать городское пространство так, чтобы люди могли жить и работать максимально близко к местам проживания, чтобы они тратили как можно меньше времени на дорогу. То есть необходимо максимально уйти от точечной застройки, развивать территории комплексно, центр города разуплотнить — переориентируя размещение офисов и торговых центров в периферийные районы, где формировать рабочие места в шаговой доступности от транспорта, а историческую часть развивать как культурное ядро с организацией там комфортных общественных пространств и пешеходных зон. Главным драйвером реализации полицентричной модели развития является грамотное выстраивание транспортной логистики с увеличением объемов и ростом темпов транспортного строительства.

Денис Бойков, генеральный директор Московского урбанистического форума: