17 июля открывается Московский урбанистический форум. Лучшие международные эксперты обсудят, как будет развиваться столица 

Во вторник, 17 июля, стартует Московский урбанистический форум. Событие соберет тысячи ведущих экспертов и представителей власти из разных стран.
Какой будет Москва через год, десять или тридцать лет? Именно этот вопрос в фокусе внимания международных экспертов на Урбанистическом форуме.
Современный гедонизм
Как построить город будущего и сделать его комфортным для всех, — этот вопрос обсудят в рамках деловой программы форума сегодня. Мегаполисы сегодня не только соревнуются за капиталы, лучшие кадры и технологии, но и ищут оптимальные форматы развития. К успеху придут только те, кто адаптировался к новой реальности вовремя и сосредоточился на главном: объединил бизнес, горожан и власть в борьбе за мировое лидерство и нашел баланс между стремлением взлететь на вершину и качеством городской среды. И Москве есть что показать, поделиться своим опытом.
ТОП-5 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ОБСУДЯТ НА ФОРУМЕ
Конструктор комфорта. Мегаполис, удобный для жизни.
Как сделать город привлекательным для детей?
Старость — не порок. Мегаполисы и вызов меняющейся демографии.
Какое будущее рисуют городам?
Город на сто миллионов жителей. Антиутопия или управленческая реальность?
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:
— Высшее достижение урбанистики — организовать городское пространство так, чтобы люди могли жить и работать максимально близко к местам проживания, чтобы они тратили как можно меньше времени на дорогу. То есть необходимо максимально уйти от точечной застройки, развивать территории комплексно, центр города разуплотнить — переориентируя размещение офисов и торговых центров в периферийные районы, где формировать рабочие места в шаговой доступности от транспорта, а историческую часть развивать как культурное ядро с организацией там комфортных общественных пространств и пешеходных зон. Главным драйвером реализации полицентричной модели развития является грамотное выстраивание транспортной логистики с увеличением объемов и ростом темпов транспортного строительства.
Денис Бойков, генеральный директор Московского урбанистического форума:
— В этом году для удобства навигации участников Московского урбанфорума выпущено приложение для мобильных устройств, тематический журнал Urban Agenda, на страницах которого знакомим читателей с основными спикерами, раскрываем основные темы форума. Более того, мы впервые в России выпускаем русское издание последней книги нашего ключевого спикера Ричарда Флориды «Новый кризис городов». На площадке в концертном зале парка «Зарядье» будет работать большой пленарный зал, в котором участники за день смогут увидеть всех главных звезд форума и послушать ключевые дискуссии. При этом у нас параллельно работают еще семь залов, дискуссии и презентации в которых будут не менее интересны, а представительство спикеров не менее статусное.