Писатели Союзного государства реализуют проект о малой родине

Благодаря поддержке общественной палаты Союзного государства пространство малой родины может значительно обогатить и Литературный проект, который реализуют писатели Беларуси России . Об этом сообщила БЕЛТА первый заместитель председателя Союза писателей РБ Елена Стельмах.

По ее словам, белорусские писатели активно изучают исторические фолианты краеведения и предложили своим российским коллегам совместные прозаические произведения. Будут организованы и «круглые столы» с участием литераторов двух стран, продумана и поддержка наиболее талантливых молодых писателей обеих государств.

Стельмах с сожалением констатирует, что в последние годы утеряна ниточка писательского диалога с читателями. Она убеждена: книга жива, только когда проходят презентации, творческие вечера, читательские диалоги и встречи.

Уже на протяжении 20 лет белорусские литераторы создают книги о своих родных уголках земли, их ценности. В этом году, по словам Стельмах, пришло время провести жанровый смотр писательского труда. Ведь малая родина, говорит писатель, — это то, что «значимо для каждого человека. Благодаря поддержке Общественной палаты Союзного государства мы раздвинем границы и пространство этого понятия. А в конце года подведем итоги творческого поиска писателей».