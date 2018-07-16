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Писатели Союзного государства реализуют проект о малой родине
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Писатели Союзного государства реализуют проект о малой родине 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Благодаря поддержке общественной палаты Союзного государства пространство малой родины может значительно обогатить и Литературный проект, который реализуют писатели Беларуси и России. Об этом сообщила БЕЛТА первый заместитель председателя Союза писателей РБ Елена Стельмах.
По ее словам, белорусские писатели активно изучают исторические фолианты краеведения и предложили своим российским коллегам совместные прозаические произведения. Будут организованы и «круглые столы» с участием литераторов двух стран, продумана и поддержка наиболее талантливых молодых писателей обеих государств.
Стельмах с сожалением констатирует, что в последние годы утеряна ниточка писательского диалога с читателями. Она убеждена: книга жива, только когда проходят презентации, творческие вечера, читательские диалоги и встречи.
Уже на протяжении 20 лет белорусские литераторы создают книги о своих родных уголках земли, их ценности. В этом году, по словам Стельмах, пришло время провести жанровый смотр писательского труда. Ведь малая родина, говорит писатель, — это то, что «значимо для каждого человека. Благодаря поддержке Общественной палаты Союзного государства мы раздвинем границы и пространство этого понятия. А в конце года подведем итоги творческого поиска писателей».
Еще один писательский проект появится на свет этой осенью в Москве. Как рассказал председатель СП Беларуси Николай Чергинец, в российской столице планируется провести круглый стол «Литература и песни на службе Союзного государства». Он соберет известных писателей, поэтов, исполнителей песен. На совместной дискуссионной площадке обсудят проекты новых форм сотрудничества на просторах Союзного государства.
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