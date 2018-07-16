Исполком AIBA утвердил новые кардинальные реформы

Абу-Даби ( ОАЭ ) состоялось заседание исполнительного комитета Международной Ассоциации Бокса (AIBA), на котором были приняты несколько важнейших решений по реформированию организации, контролирующей олимпийский бокс.

Как известно, в конце прошлого года, предыдущий руководитель AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку в связи с целым рядом обвинений в нарушениях финансового и организационного характера, поставивших AIBA на грань банкротства и исключения из олимпийской программы.

С приходом Гафура Рахимова к руководству организацией в качестве временного Президента AIBA в январе этого года ассоциация совместно с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией летних олимпийских международных спортивных федерацией (ASOIF) начала процесс глубокого реформирования организационной и финансовый структуры. Также были предприняты новые инициативы по совершенствованию антидопинговой, судейской и соревновательных программ, включая запуск нового формата соревнований «Смешанные пары в боксе».

Все эти программы, которые готовились в течение последних шести месяцев с привлечением ведущих международных специалистов и консультантов, были обсуждены и утверждены на заседании исполкома AIBA в Абу-Даби.

В ходе двухдневного заседания члены исполкома также заслушали отчеты оргкомитета Конгресса AIBA 2018 года, который состоится 2-3 ноября в Москве , оргкомитетов чемпионата мира среди юниоров в Венгрии и чемпионата мира среди женщин в Индии

Кроме того, члены исполкома утвердили соглашения по разрешению финансовых споров с рядом компаний, у которых имелись финансовые претензии за неисполнение контрактных и долговых обязательств, взятых AIBA во время правления предыдущего президента, обязательств, которые поставили AIBA на грань банкротства. Но благодаря переговорам, проведенным новым временным Президентом, споры с этими компаниями были решены мирным путем, более того, с ними были заключены новые контракты, которые значительно стабилизируют финансовое состояние AIBA.

— Мы добились большого прогресса в течение последних месяцев, — заявил временный президент AIBA Гафур Рахимов. — Новая культура открытости и демократичности, создаваемая в AIBA, стала очевидна в ходе обсуждений и одобрений реформ, которые были рассмотрены на прошедшем в Абу-Даби заседании исполнительного комитета. Я уверен, что утвержденные на этой встрече решения сыграют ключевую роль в возвращении AIBA в число стабильно развивающихся и успешных международных олимпийских федераций. Я и все члены исполкома сделаем все, что в наших силах, чтобы служить интересам бокса и наших спортсменов наилучшим образом.