Три российских дуэта победили на старте чемпионата Европы по пляжному волейболу 

В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко в первом туре в группе F обыграли чехов Вацлава Берчика и Яна Думека со счётом 2:0 (21:12, 21:15).
Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин в группе Е проиграли своим соотечественникам Максиму Сиволапу и Артёму Ярзуткину со счётом 0:2 (17:21, 19:21).
Илья Лешуков и Константин Семёнов в группе C в двух партиях победили поляков Якуба Шаланкевича и Мариуша Пруделя со счётом 2:0 (21:15, 21:19).
Чемпионат Европы завершится 22 июля.