Ещё
Три российских дуэта победили на старте чемпионата Европы по пляжному волейболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три российских дуэта победили на старте чемпионата Европы по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 1 час назад
В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко в первом туре в группе F обыграли чехов Вацлава Берчика и Яна Думека со счётом 2:0 (21:12, 21:15).
Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин в группе Е проиграли своим соотечественникам Максиму Сиволапу и Артёму Ярзуткину со счётом 0:2 (17:21, 19:21).
Илья Лешуков и Константин Семёнов в группе C в двух партиях победили поляков Якуба Шаланкевича и Мариуша Пруделя со счётом 2:0 (21:15, 21:19).
Чемпионат Европы завершится 22 июля.
Чемпионат.com: последние новости
Как сборную Франции встречают на родине. LIVE Пелья победил Дэниэла в Умаге, проиграв первый сет со счётом 1:6 «Спартак» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Рударом»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США319
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа196
В России оценили неожиданное решение Франции149
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже49
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки40
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение