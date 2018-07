Оштрафовавший Google Евросоюз переиграл США, но это ненадолго, заявил Трамп

"Я говорил вам! Европейский союз только что впаял штраф в пять миллиардов одной из наших прекрасных компаний, Google. Они и правда обошли США, но ненадолго!" — написал он в Twitter.

Еврокомиссия ранее оштрафовала Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи, в частности, попытки использовать операционную систему Android как средство для закрепления доминирующего положения своей поисковой системы. Компания Google заявила, что обжалует решение.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U. S., but not for long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.