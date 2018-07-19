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Оштрафовавший Google Евросоюз переиграл США, но это ненадолго, заявил Трамп
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Оштрафовавший Google Евросоюз переиграл США, но это ненадолго, заявил Трамп 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Евросоюз переиграл США, наложив штраф в 4,34 миллиарда евро на Google, но это преимущество ненадолго, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Я говорил вам! Европейский союз только что впаял штраф в пять миллиардов одной из наших прекрасных компаний, Google. Они и правда обошли США, но ненадолго!" — написал он в Twitter.
Еврокомиссия ранее оштрафовала Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи, в частности, попытки использовать операционную систему Android как средство для закрепления доминирующего положения своей поисковой системы. Компания Google заявила, что обжалует решение.
I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U. S., but not for long!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.
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