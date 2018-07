Житель Владивостока заполучил девушку с мировой известностью

Молодой житель Владивостока женился на фитнес-модели с мировой известностью, сообщает PRIMPRESS.

Избранницей 25-летнего Ильи Гречушкина из Владивостока стала 24-летняя Алиса Титова, уроженка Омска , пишет портал «Новый Омск».

Девушка является всемирно известной бодибилдершей. В ее копилке — титулы WNBF (World Natural Bodybuilding Federation) Bikini Fitness Champ of China, WNBF Booty Building Champ of China. Красотка уже больше 7 лет живет в Пекине.

Торжественная церемония заключения брака между молодыми людьми состоялась 15 июля в Таиланде . На свадьбу у моря были приглашены близкие люди новобрачных.

Как отмечает издание, пара выбрала два превалирующих цвета оформления торжества: белый и синий. Церемония прошла под аркой, установленной на берегу моря.

