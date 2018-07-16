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Житель Владивостока заполучил девушку с мировой известностью
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Житель Владивостока заполучил девушку с мировой известностью 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Молодой житель Владивостока женился на фитнес-модели с мировой известностью, сообщает PRIMPRESS.
Избранницей 25-летнего Ильи Гречушкина из Владивостока стала 24-летняя Алиса Титова, уроженка Омска, пишет портал «Новый Омск».
Девушка является всемирно известной бодибилдершей. В ее копилке — титулы WNBF (World Natural Bodybuilding Federation) Bikini Fitness Champ of China, WNBF Booty Building Champ of China. Красотка уже больше 7 лет живет в Пекине.
Торжественная церемония заключения брака между молодыми людьми состоялась 15 июля в Таиланде. На свадьбу у моря были приглашены близкие люди новобрачных.
Как отмечает издание, пара выбрала два превалирующих цвета оформления торжества: белый и синий. Церемония прошла под аркой, установленной на берегу моря.
A post shared by Alisa Titova (@a1issa) on Apr 21, 2018 at 8:03am PDT  A post shared by Marina_Kharibi (@marina_kharibi) on Jul 15, 2018 at 4:09am PDT
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