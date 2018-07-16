Слушатели «Острова 10-21» приняли участие в управленческом поединке

ВЛАДИВОСТОК , 16 июля. / ТАСС /. Слушатели образовательного интенсива «Остров 10-21» приняли участие в управленческом поединке, в ходе которого обучились технологии правильного принятия решений. Интеллектуальная игра прошла в понедельник в рамках специализированного клуба мышления под руководством тренера Таллинской Школы менеджеров Ларисы Давыдовой.

Клубы мышления являются одним из популярных интерактивных форматов обучения «Острова». На заседаниях клубов демонстрируются лучшие российские и зарубежные технологии системного мышления, решения изобретательских задач, проектирования и прогнозирования будущего. Также в ходе кубов участники занимаются моделированием деятельности и повышением собственной эффективности.

Интеллектуальное единоборство

Для поединка участники разделились на несколько групп и в игровой форме с помощью переговоров разбирали и решали ситуации, возникающие в компаниях в реальной жизни.

"Управленческий поединок — это вид интеллектуального единоборства с одной стороны, а с другой, это учебная история. Иногда кажется, что это игра про переговоры, но это побочный эффект этой истории", — сказала Давыдова.

По ее словам, в ходе игры на «Острове» участники изучали технологии принятия правильных решений и анализировали последствия этих решений. Давыдова пояснила, что каждое решение влечет за собой изменение в трех жизненных «координатах» — власть, дело и люди.

"У участников задача — удержать прирост по всем трем координатам. Потому что как только ты провалился в одном, все остальное тоже рухнет. Это святая троица, ты ее держишь, и на этой опоре очень устойчиво движешься, строишь правильные отношения, люди хорошо к тебе относятся, дело растет и твой авторитет не падает", — сказала Давыдова.

Тренер отметила, что по этой игре проводятся даже чемпионаты России , в нее можно играть и без преподавателя в корпоративном формате.

Остров 10-21 Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ «Остров 10-21» стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.