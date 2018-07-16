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Китайская компания разбогатела на производстве флагов США
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Китайская компания разбогатела на производстве флагов США 

Российская Газета 1 час назад
Текстильная компания из небольшого города Фуян на востоке Китая, которую основали супруги Дэн в 2014 году, сделала своим «козырем» производство флагов к избирательной президентской кампании в США 2020 года. В последнее время она значительно увеличила поставки в Америку огромных полотнищ в синем и белом цветах с фразой «Трамп 2020: Америка должна сохранить свое величие!». Владельцы фабрики намерены выпускать в месяц более десяти тысяч флагов, посвященных выборам в США 2020 года. Кстати, в 2016 году фабрика в течение трех месяцев отправила в США около 500 тысяч изделий в поддержку Трампа. Но фабрика также выпустила и несколько вариантов флагов для избирательной кампании Хиллари Клинтон, тем самым подчеркивая, что не имеет политической направленности.
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