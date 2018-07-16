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Стипе Миочич против «дерьмошоу» Кормье vs Леснар: Я заслужил реванш!
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Стипе Миочич против «дерьмошоу» Кормье vs Леснар: Я заслужил реванш! 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич (18-3) недоумевает, зачем руководству промоушена потенциальный бой действующего обладателя пояса Даниэля Кормье (21-1) против Брока Леснара (5-3) в WWE-стиле. Его слова приводит сайт bjpenn.com.
7 июля Миочич проиграл Кормье нокаутом в 1-м раунде.
«Это было сраное шоу, и это было неуважительно, — разъярился хорват. — Я и не думал, что UFC вообще о таком. Считал, что у меня возьмут интервью после боя, в котором я попрошу реванш у Кормье. А потом к клетку зашел Леснар, после чего я сказал, что сваливаю, не надо мне этот цирк. Как можно давать титульный бой тому, кто не дрался два года, кого дисквалифицировали, а его последний бой признан несостоявшимся из-за допинга?»
Сам же Миочич считает, что заслуживает чемпионский бой, так как «зачистил дивизион» и провёл больше всех защит в тяжёлом весе.
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«Мы с Уайтом после боя перебросились парой слов, он извинился за клоунаду в клетке. Я же ответил, что мне плевать, так как извинения ничего не значат. Они именно этот бой и хотят», — сетует Стипе.
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