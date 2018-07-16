В Заречном засыпали яму на тротуаре, которую до этого пытались залатать при помощи подорожника

В конце июня общественник Алексей Беззуб рассказал о яме на тротуаре в Заречном, которую отремонтировали весьма странным способом — при помощи лопухов и подорожника.

«На дно ямы уложили лопухи, а сверху засыпали асфальтом», — написал тогда Беззуб.

В таком виде выбоина на улице Готвальда просуществовала две недели. Сейчас её, наконец, засыпали щебнем.

«У меня небольшая радость: подорожник подлечил ямку и скоро она заживёт полностью», — сообщил Алексей Беззуб на своей странице в Facebook.

Другие пользователи социальной сети также соглашаются с тем, что всё дело в подорожнике.

«Вот всегда знал — подорожник всё лечит», — написали в комментариях к посту.

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