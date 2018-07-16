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В Заречном засыпали яму на тротуаре, которую до этого пытались залатать при помощи подорожника
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В Заречном засыпали яму на тротуаре, которую до этого пытались залатать при помощи подорожника 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В конце июня общественник Алексей Беззуб рассказал о яме на тротуаре в Заречном, которую отремонтировали весьма странным способом — при помощи лопухов и подорожника.
«На дно ямы уложили лопухи, а сверху засыпали асфальтом», — написал тогда Беззуб.
В таком виде выбоина на улице Готвальда просуществовала две недели. Сейчас её, наконец, засыпали щебнем.
«У меня небольшая радость: подорожник подлечил ямку и скоро она заживёт полностью», — сообщил Алексей Беззуб на своей странице в Facebook.
Другие пользователи социальной сети также соглашаются с тем, что всё дело в подорожнике.
«Вот всегда знал — подорожник всё лечит», — написали в комментариях к посту.
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