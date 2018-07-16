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Стало известно, где вкладчикам рухнувшего «Газбанка» будут выдавать страховые выплаты
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Стало известно, где вкладчикам рухнувшего «Газбанка» будут выдавать страховые выплаты 

63.ru 38 минут назад
Фото: 63.ru
Банк лишили лицензии 11 июля
«Сбербанк» стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка». Об этом сообщили в региональном Минфине.
— Принимать заявления от вкладчиков начнут с 23 июля 2018 года. Только в Самарской области задействуют более 100 подразделений «Сбербанка», — уточнили в Минфине со ссылкой на данные агентства по страхованию вкладов. — Счета суммой до 1,4 миллиона рублей компенсируют на 100%.
«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.
Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.
По информации региональных властей, самарцы начнут получать зарплаты и пенсии после 25 июля. Документы на изготовление новых карточек уже передали в другие банки.
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