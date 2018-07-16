Стало известно, где вкладчикам рухнувшего «Газбанка» будут выдавать страховые выплаты

Банк лишили лицензии 11 июля

«Сбербанк» стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка» . Об этом сообщили в региональном Минфине.

«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.

Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.

По информации региональных властей, самарцы начнут получать зарплаты и пенсии после 25 июля. Документы на изготовление новых карточек уже передали в другие банки.