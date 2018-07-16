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БК ЦСКА расстался с Вестерманном
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БК ЦСКА расстался с Вестерманном 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Лео Вестерманн покинул команду. Об этом сообщается на официальном сайте «армейцев». Руководство клуба воспользовалось соответствующей опцией в контракте. Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал данное решение.
«Возможно, мой комментарий покажется немного неподходящим для официального сайта, но это именно тот случай, когда хочется сказать что-то большее, чем простое официальное прощание. К нашему огромному сожалению, практически весь минувший сезон, комментируя или отвечая на вопросы об игре Лео, приходилось говорить что-то вроде «подождите, сейчас он поправится и заиграет». Две травмы, одна из них — просто чудовищная по своей нелепости, заставившая провести в клинике три недели, причем не просто три недели, а все это время в койке с открытой раной, которую по медицинским правилам нельзя было закрывать… Потом костыли, два месяца восстановления, набор формы, несколько хороших матчей, и снова повреждение, теперь уже спины… и снова клиника. Обстоятельства оказались выше нас.
Могу сказать о Лео только самые добрые слова. Он проявил себя как настоящий профессионал, боевой товарищ, надежный партнер по команде, просто как отличный жизнерадостный парень, который всегда боролся с обстоятельствами и не сдавался. Очень надеюсь, что мы расстаемся добрыми друзьями и будем оставаться на связи. Могу пожелать, чтобы в минувшем сезоне Вестерманн израсходовал весь запас невезения, ведь травма, отнявшая у него столько времени, по словам медиков, одна из самых редких для современного спорта. Искренне желаю Лео забыть о проблемах со здоровьем, войти в белую полосу и в полной мере раскрыть свой очевидный баскетбольный талант. Ничего нельзя исключать, может быть, мы еще, как говорится, сыграем вместе», — сказал Ватутин.
Лео Вестерманн является игроком сборной Франции и выступал за ЦСКА с 2017 года. За московский клуб защитник провел 30 матчей. Средний показатель — 5,4 очка за игру, 1,3 подбора, 2,3 передачи, 0,5 перехвата за 14,2 минуты на площадке.
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