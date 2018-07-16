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Светлана Трунова спустя 5 лет вернётся на должность главы пресс-службы мэрии Воронежа
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Светлана Трунова спустя 5 лет вернётся на должность главы пресс-службы мэрии Воронежа 

Вести Воронеж 53 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Действующий руководитель управления информации Ольга Извекова находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию.
Пост руководителя управления информации мэрии с высокой вероятностью займёт Светлана Трунова. Идёт процесс оформления и проверки документов.
— Я давно знаю и уважаю Вадима Юрьевича (Кстенина — прим. ред) мы с ним ранее уже работали. С удовольствием приняла его решение назначить меня на должность руководителя управления. Работа предстоит серьёзная, он ставит интересные масштабные задачи, — отметила собеседница. Светлана Трунова работала в городской администрации с Сергеем Колиухом — с 2008 по 2013 годы, сначала на должности начальника информационно-аналитического отдела, после — руководителем информационно-аналитического управления.
Действующий руководитель управления информации Ольга Извекова с понедельника, 16 июля, находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию http://vestivrn.ru/novosti/glava-press-sluzhbyi-merii.. — она перейдёт на работу в управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области. Справка
Светлана Трунова родилась 19 марта 1974 года в Красногорском районе Московской области. В 1996 году окончила Воронежский политехнический институт по специальности «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы». Позже обучалась Санкт-Петербуржской государственной инженерно-экономической академии. В Белгородском университете потребительской кооперации училась в аспирантуре и получила диплом кандидата экономических наук. Преподавала нескольких в вузах. С 1998 года трудовая деятельность неразрывно связана со сферой массовых коммуникаций. Светлана Трунова является основателем известного рекламного агентства «Медиа Базар».
С 2008 по 2013 годы работала в мэрии Воронежа, а после ухода продолжила деятельность в «Медиа Базаре», преподаёт в Воронежском государственном университете инженерных технологий. В январе 2016 году Светлане Труновой присвоено учёное звание доцента.
Екатерина Трещикова
Фото — Facebook Светланы Труновой (ред.)
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