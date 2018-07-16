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Премия «Русский букер» может закрыться из-за отсутствия финансирования
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Премия «Русский букер» может закрыться из-за отсутствия финансирования 

Rambler News Service 1 час назад
Организаторы решили не вручать литературную премию «Русский букер» в 2018 году из-за отсутствия спонсора.
«В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год Букером будет пропущен», — говорится в сообщении организаторов.
Они также допустили, что премия вообще может быть закрыта. Сообщается, что в ноябре декабре этого года станет ясно, удастся ли найти финансовую поддержку.
«Если нет, то правление фонда ''Русский Букер'' начнет процедуру закрытия премии. И старейшая российская независимая премия окажется в ряду частных культурных инициатив и премий (например, ''Дебют''), в последние годы прекративших свое существование», — указывается в сообщении.
В 2017 года лауреатом национальной литературной премии «Русский букер-2017» стала автор произведения «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александра Николаенко.
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