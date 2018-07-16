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Эксперты предупреждают о росте оборота алкогольных суррогатов
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Эксперты предупреждают о росте оборота алкогольных суррогатов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Сейчас действующий запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей хорошо работает в обычных продовольственных магазинах, однако в аптечной сети настойки боярышника, пиона и перца продаются по-прежнему», — сообщили в пресс-службе РАР. Контроль над оборотом алкогольных суррогатов — важный вопрос, рассматривается несколько вариантов его решения, уточнили в ведомстве.
В легальной рознице в результате внедрения ЕГАИС доля нелегального алкоголя практически равна нулю. Однако теперь он «сместился в сторону так называемых кустарных производств и альтернативных точек продаж», — поясняет председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров.
Разливается контрафакт без лицензии в подвалах или гаражах, а сбывается через полулегальные магазины. Различные медицинские настойки и нелегальная водка в несколько раз дешевле легального алкоголя. Потому победить эту напасть только административным регулированием сложно.
"Сейчас мы уже находимся на пике легализации, больше ничего легализовать невозможно", — говорит гендиректор «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» Вадим Дробиз. Чтобы потребление алкогольных суррогатов снизилось, должны вырасти доходы либо бутылка легальной водки должна стоить 50-100 рублей.
Важно не повышать резко акцизы. Кроме того, стоит развивать культуру употребления вина и некрепкого алкоголя, добавляют эксперты.
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