Группа «Черкизово» сообщила о планах купить «Алтайского бройлера»

Группа «Черкизово» заключила соглашение о намерении приобрести компанию «Алтайский бройлер», сообщила пресс-служба «Черкизово».

«Группа «Черкизово»…сообщает о том, что достигнуто соглашение о намерениях по приобретению компании «Алтайский бройлер»», — говорится в сообщении.

Сумму сделки в «Черкизово» не назвали, отметив, что «окончательная сумма покупки актива будет определена сторонами и сделка завершена после проведения юридической и финансовой проверки (due diligence) приобретаемой компании».

«Алтайский бройлер» — производитель мяса птицы, который начал свою деятельность в 2007 году.

«Черкизово» — крупный производитель мясной продукции и комбикормов, группа включает в себя 8 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 8 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель.