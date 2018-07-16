ФТС предотвратила ввоз рогов черного носорога на 114 миллионов рублей

Таможенники обнаружили 32 фрагмента рогов темно-коричневого цвета весом более 30 килограммов в багаже у шести граждан России, прибывших из ЮАР транзитом через Катар . В своих объяснениях они заявили, что это сувениры из «железного дерева».

Но согласно таможенной экспертизе сувениры являются фрагментами передних рогов черного носорога, который занесен в международную «Красную книгу» и включен в I приложение Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Возбуждены уголовные дела по статьям «контрабанда особо ценных диких животных» и «уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица». Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 34 миллионов рублей, подытожили в службе.