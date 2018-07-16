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ФТС предотвратила ввоз рогов черного носорога на 114 миллионов рублей
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ФТС предотвратила ввоз рогов черного носорога на 114 миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сотрудники Домодедовской таможни предотвратили незаконный ввоз в Россию фрагментов рогов черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения, на 114 миллионов рублей, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Таможенники обнаружили 32 фрагмента рогов темно-коричневого цвета весом более 30 килограммов в багаже у шести граждан России, прибывших из ЮАР транзитом через Катар. В своих объяснениях они заявили, что это сувениры из «железного дерева».
Но согласно таможенной экспертизе сувениры являются фрагментами передних рогов черного носорога, который занесен в международную «Красную книгу» и включен в I приложение Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Возбуждены уголовные дела по статьям «контрабанда особо ценных диких животных» и «уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица». Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 34 миллионов рублей, подытожили в службе.
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