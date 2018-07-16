Нуждающиеся граждане смогут пообедать на Ленинградском шоссе

Столовая для нуждающихся появится на Ленинградском шоссе. Об этом говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы

«Здание войдет в состав общественной застройки и поможет обеспечить нуждающихся граждан всеми необходимыми продуктами питания. Постройка будет двухэтажной. На первом этаже разместятся столовая и пункт выдачи обедов, а второй этаж будет в распоряжении сотрудников», — утверждается в сообщении.

Все помещения будут обустроены с учетом возможностей маломобильных посетителей столовой. Площадь постройки составит 150 квадратных метров. (мю)