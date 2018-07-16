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Нуждающиеся граждане смогут пообедать на Ленинградском шоссе
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Нуждающиеся граждане смогут пообедать на Ленинградском шоссе 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Столовая для нуждающихся появится на Ленинградском шоссе. Об этом говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.
«Здание войдет в состав общественной застройки и поможет обеспечить нуждающихся граждан всеми необходимыми продуктами питания. Постройка будет двухэтажной. На первом этаже разместятся столовая и пункт выдачи обедов, а второй этаж будет в распоряжении сотрудников», — утверждается в сообщении.
Все помещения будут обустроены с учетом возможностей маломобильных посетителей столовой. Площадь постройки составит 150 квадратных метров. (мю)
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