ЦБ выступил против Орешкина по вопросу внутренних офшоров

Банк России и МЭР разошлись в оценках перспектив российских «налоговых гаваней»

ЦБ раскритиковал создание внутренних офшоров на российских островах. Об этом он сообщил в отзыве на соответствующий законопроект. В частности, регулятора беспокоят риски вывода капитала из страны. В Минэкономразвития (МЭР), напротив, полны оптимизма и ожидают, что «налоговые гавани» заработают уже осенью.

О создании альтернативы зарубежным офшорам в России заговорили после того, как на нашу страну посыпались санкции. Инвесторы скоропостижно стали избавляться от российских активов, а отечественная экономика — терять деньги. Удержать ускользающие средства правительство решило с помощью специальных административных районов (САР) на островах Русский (Приморье) и Октябрьский ( Калининградская область ). Цель создания САР — так называемая редомициляция. Другими словами, безболезненный переход предприятий с иностранной юрисдикции под российскую. Правительство надеется на возврат российского капитала, попавшего за границей в сложную ситуацию из-за геополитики.

«Ранее мы проводили т.н. политику деофшоризации и требовали у компаний, работающих на территории России, пройти процесс регистрации в РФ. Эта процедура была настолько трудоемкой, что практически ни одна компания не согласилась его пройти», — поясняет министр экономического развития Максим Орешкин . Напомним, ранее требовалось ликвидировать компанию в стране, где она была зарегистрирована, расплатиться по всем долгам и только после этого заново создавать компанию в России. Теперь же компания будет переходить из одной юрисдикции в другую при полном сохранении ее активов, прав и обязательств.

«Это полностью нарушало нормальный процесс ведения бизнеса, и мы решили в особом порядке упростить некоторые правила. После того как специальные административные районы начнут свою работу, предприниматели смогут пройти этот сложный процесс без приостановки деловой активности», — полагает Орешкин. Причем, как отметил глава МЭР, компании, которые пройдут перерегистрацию, не будут получать налоговые льготы. Они станут такими же налогоплательщиками, как и остальные российские предприятия.

Ожидается, что САР на островах Русский и Октябрьский заработают в сентябре–октябре 2018 года. Приток инвестиций в САР может превысить $1 млрд

Но сначала Госдума должна проработать соответствующий законопроект и получить положительные отзывы от профильных ведомств и ЦБ. Первым отреагировал Банк России, раскритиковавший документ. В частности, претензии регулятора вызвал пункт о том, что российские компании могут беспрепятственно выводить на свои зарубежные счета средства, полученные от иностранных компаний, зарегистрированных в САР.

В этой норме регулятор увидел риски того, что на Русском и Октябрьском будут регистрироваться компании, фактически принадлежащие богатым россиянам. «Таким образом, часть „иностранного“ капитала будет офшорным капиталом российских бизнесменов. ЦБ опасается, что заработанные деньги потом частями будут беспрепятственно ими же за границу вывозиться», — поясняет шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Однако, по словам эксперта, бояться этого не следует. «Именно возможность увести при необходимости или даже просто при наличии такого желания капиталы из страны обратно и будет лучшим стимулом, чтобы эти капиталы не боялись сюда притекать. Чтобы удержать деньги, необходимо применять метод пряника, а не кнута: то есть доказывать бизнесу, что деньгам здесь лучше», — полагает Пушкарев.

В то же время, как отмечает руководитель группы анализа и исследований ICBF Павел Щипанов, ранее правительство неоднократно пыталось стимулировать бизнес вернуться в страну, но каждый раз тщетно. Причем дело было вовсе не в сложных механизмах перехода под отечественную юрисдикцию, а в стремлении избежать рисков. «Правительству необходимо предоставить компаниям возможность работать эффективно и проводить все необходимые операции. Кроме того, нужно обеспечить прозрачность рынка, иначе все усилия государства окажутся напрасными», — уверен Щипанов.