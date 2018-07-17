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Молодежь «ВМУ» достойно выступила на форуме «Я — гражданин Подмосковья»
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Молодежь «ВМУ» достойно выступила на форуме «Я — гражданин Подмосковья» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Лидеры молодежного актива АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняли участие в работе первой смены Московского областного молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Он состоялся на базе отдыха «Любляна» и объединил наиболее активных и инициативных представителей молодого поколения Московской области.
«ВМУ» на форуме представили мастер смены цеха ЭФК-3 Александр Петров, машинисты насосных установок цеха контактной серной кислоты Мария Флягина и Анастасия Христофорова. Они приняли участие в работе образовательной секции Business Camp, объединившей предпринимателей, инноваторов, работающую молодежь Подмосковья», — говорится в сообщении.
Участники обсуждали наиболее острые вопросы, которые сегодня волнуют российский бизнес, рассмотрели возможности развития экономики России через инновации и реализацию программы по импортозамещению. Своим опытом успешного старта проекта, направленного на замену импортных продуктов российскими аналогами поделился наставник секции известный подмосковный фермер, владелец сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота. В городском округе Истра Подмосковья он основал производство особых сортов сыра, которые прежде закупались исключительно за рубежом.
Представители «ВМУ» в свою очередь рассказали о своих достижениях в реализации программы по импортозамещению. Речь идет о водорастворимых удобрениях и кормовых добавках, выпускаемых под маркой Solar — Solar MAP и Solar NPR, промышленное производство которых началось на воскресенской площадке компании «Уралхим» в 2016 году. На сегодняшний день эти продукты получили высокую оценку потребителей — в том числе и аграриев Московской области.
«Свое участие в форуме «Я — гражданин Подмосковья» оцениваю, как очень удачный опыт обмена идеями, интересного общения, приобретения новых друзей. Сама среда, в которой я оказалась, кажется, поглотила меня с самых первых минут: палаточный городок, где много яркой и интересной молодежи, известные спортсмены, телеведущие, общественные деятели, который прежде могла видеть только с телеэкрана. Чего только стоит встреча с заслуженным спасателем России Виктором Гавриленко!» — поделилась впечатлениями Анастасия Христофорова.
Она поблагодарила руководство предприятия за то, что именно им с Марией Флягиной и Александром Петровым доверили представить химкомбинат на таком масштабном форуме.
«Будем стараться применить привезенный багаж идей и инициатив на производстве и в общественной жизни «ВМУ», — подытожила Христофорова.
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