Молодежь «ВМУ» достойно выступила на форуме «Я — гражданин Подмосковья»

Лидеры молодежного актива АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняли участие в работе первой смены Московского областного молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья », говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Он состоялся на базе отдыха «Любляна» и объединил наиболее активных и инициативных представителей молодого поколения Московской области.

«ВМУ» на форуме представили мастер смены цеха ЭФК-3 Александр Петров , машинисты насосных установок цеха контактной серной кислоты Мария Флягина и Анастасия Христофорова. Они приняли участие в работе образовательной секции Business Camp, объединившей предпринимателей, инноваторов, работающую молодежь Подмосковья», — говорится в сообщении.

Участники обсуждали наиболее острые вопросы, которые сегодня волнуют российский бизнес, рассмотрели возможности развития экономики России через инновации и реализацию программы по импортозамещению. Своим опытом успешного старта проекта, направленного на замену импортных продуктов российскими аналогами поделился наставник секции известный подмосковный фермер, владелец сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота . В городском округе Истра Подмосковья он основал производство особых сортов сыра, которые прежде закупались исключительно за рубежом.

Представители «ВМУ» в свою очередь рассказали о своих достижениях в реализации программы по импортозамещению. Речь идет о водорастворимых удобрениях и кормовых добавках, выпускаемых под маркой Solar — Solar MAP и Solar NPR, промышленное производство которых началось на воскресенской площадке компании «Уралхим» в 2016 году. На сегодняшний день эти продукты получили высокую оценку потребителей — в том числе и аграриев Московской области.

«Свое участие в форуме «Я — гражданин Подмосковья» оцениваю, как очень удачный опыт обмена идеями, интересного общения, приобретения новых друзей. Сама среда, в которой я оказалась, кажется, поглотила меня с самых первых минут: палаточный городок, где много яркой и интересной молодежи, известные спортсмены, телеведущие, общественные деятели, который прежде могла видеть только с телеэкрана. Чего только стоит встреча с заслуженным спасателем России Виктором Гавриленко !» — поделилась впечатлениями Анастасия Христофорова.

Она поблагодарила руководство предприятия за то, что именно им с Марией Флягиной и Александром Петровым доверили представить химкомбинат на таком масштабном форуме.

«Будем стараться применить привезенный багаж идей и инициатив на производстве и в общественной жизни «ВМУ», — подытожила Христофорова.