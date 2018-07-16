Ученые раздвинули границы биогеорегиона Палеарктика до севера Вьетнама

США, Таиланда и АРХАНГЕЛЬСК , 16 июля. / ТАСС /. Международная группа ученых, в составе которой работали специалисты из России Мьянмы , доказала, что восточная часть Китая и северная часть Вьетнама относятся к биогеографическому региону Палеарктика, что объясняет легкое переселение видов животных из водоемов Китая в водоемы России. Об этом ТАСС рассказал участник исследования, врио директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН и заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики Северного Арктического федерального университета Иван Болотов.

"На Земле выделяется несколько биогеографических регионов, один из них называется Палеарктика, по сути это северная Евразия. Считалось, что бассейн реки Янцзы относится к другому региону, который называется Ориентальный, а мы показали, что это не так и сместили границу Палеарктики вплоть до северного Вьетнама. Раз это единый биогеографический регион, то эволюция видов шла в примерно сходных условиях и генетически это единая биота, они обладают некой общностью происхождения с российскими видами, в связи с этим эти китайские виды легко к нам вселяются, раз это один регион. Стало понятно, почему это так", — сказал Болотов.

Границы региона помогли уточнить исследования пресноводных моллюсков Индокитая, где был обнаружен новый род, названный Индочинелла (Indochinella). Открытый род внешне отличаются от ближайших родственников формой раковин, а также имеют существенные различия в структуре геномов. Одним из древних центров эволюции фауны в Восточной Азии был бассейн реки Янцзы. Некоторые обитатели рек Северной Азии, включая Колымское нагорье и Чукотку, являются выходцами из этой речной системы.

Таким образом бассейны китайских рек Янцзы и Жемчужной, а также бассейн реки Красной и малые реки восточного Вьетнама отнесены к Восточно-Азиатскому субрегиону Палеарктики. Этот субрегион простирается на север до бассейна Амура, Колымского нагорья, Камчатки и Чукотки.

Как уточнил Болотов, в связи с изменениями климата происходит «продвижение» водных видов из Китая на север. «Мы уже имеем значительное количество таких видов, например, в реке Енисей живет моллюск китайская беззубка, она достаточно опасна, потому что вредит рыбам. Она вселилась и нормально себя чувствует — это большая проблема, раньше ее [в Енисее] не было. Это биологическая инвазия, которая, по нашим оценкам, произошла лет 10-20 назад», — пояснил ученый.