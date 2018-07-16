7 игроков, которые подорожали за ЧМ-2018 больше всех

Недавно Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков в своей базе. Мы выбрали для вас самых интересных персонажей с ЧМ, чей прайс подскочил с момента начала турнира.

7. Людвиг Аугустинссон

Подорожал на 4,5 млн евро (с 7,5 до 12 млн евро)

Никто не ожидал от шведов чего-то лучше третьего места в группе. После поражения от Швеции даже Златан стебался — говорил, что без него эта команда не та. Ибре придется помолчать: скандинавы вышли из группы, вынесли швейцарцев и с достоинством проиграли англичанам в четвертьфинале. Прелесть этой сборной Швеции — независимость от одной конкретной звезды. В таких условиях на передний план выходят трудоспособные и нацеленные на черновую работу футболисты. Таким и был левый защитник шведов Людвиг Аугустинссон, который на уровне провел все пять матчей на этом чемпионате мира и теперь претендует на переезд в «Милан».

Подорожал на 6 млн евро (с 22 до 28 млн евро)

Аканджи переходить уже некуда — правда, и его ждут приятные плюшки по возвращении в клубный футбол. Теперь Аканджи точно будет одним из главных претендентов на место в основе дортмундской «Боруссии». То, как Мануэль сожрал Тадича и Митровича в игре с Сербией , должно войти в учебники. Теперь швейцарцу предстоит доказать, что ЧМ — не вспышка, и он правда готов выйти на новый уровень. А так Аканджи прогрессирует ударными темпами — в начале прошлого сезона его стоимость оценивалась всего в три миллиона евро.

5. Никлас Зюле

Подорожал на 7 млн евро (с 38 до 45 млн евро)

Невероятно сложно вылезти из-за спин Хуммельса и Боатенга. Зюле нужно сделать это в сборной, хотя сперва надо попытаться чаще появляться на поле на клубном уровне. В «Баварии» Зюле далеко не игрок основы, но его стоимость растет от одного трансферного окна к другому. Этот ЧМ не стал исключением — несмотря на слабое выступление сборной Германии , Никлас отыграл как надо — четко, спокойно, без ошибок.

Подорожал на 8 млн евро (с 27 до 35 млн евро)

Само собой, прибавил в стоимости сразу целый ряд хорватских футболистов — выхода в финал от них никто не ожидал (кроме Далича). Крамарич не был игроком основного состава, но сильно помогал заточенным на длинные передачи защитникам разыгрывать мяч низом. Отличный турнир для Андрея, который наверняка совсем скоро получит возможность срулить из заштатного «Хоффенхайма».

Подорожал на 10 млн евро (с 70 до 80 млн евро)

Хамес начал турнир в роли запасного — на его позиции круто зажег Хуан Кинтеро . Триггер сработал: звезда «Реала» и «Баварии» в следующем матче разнесла Польшу двумя голевыми передачами. Родригес не был так ярок и успешен, как четыре года назад, но свою трансферную стоимость все равно поднял. Хулен Лопетеги очень хочет вернуть его в Мадрид

Подорожал на 10 млн евро (с 30 до 40 млн евро)

Позиция крайнего защитника — одна из самых не хайповых в футболе. Ну, не всем быть Марсело и Дани Алвесом, хотя Павар — куда более полезный защитник при игре в обороне. Бенжамен стал основным в напичканной звездами французской сборной в 22 года, выступая за «Штутгарт». Комплимент и самому Павару, и Дидье Дешаму, который доказал, что статус на клубном уровне для него ничего не значит. После этого ЧМ со статусом у юного защитника проблем не будет — все хотят заполучить лучшего игрока на своей позиции, забившего, пожалуй, самый красивый гол на турнире.

1. Анте Ребич

Подорожал на 20 млн евро (с 10 до 30 млн евро)

Ребич приезжал на турнир простым пробивным форвардом «Айнтрахта», забившим за сезон в Бундеслиге шесть мячей. А уезжает в Загреб одним из самых востребованных игроков турнира. На Анте уже положил глаз « Манчестер Юнайтед » и еще несколько серьезных клубов. Ребич не просто носился по флангу и цеплялся за верховые мячи — он не боялся обыгрывать один в один, лезть в гущу соперников и при этом не забывал отрабатывать сзади. Ну а гвоздь в ворота Кабальеро в игре с Аргентиной — теперь его визитная карточка.

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