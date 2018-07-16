В банке «МФК» Прохоров избран главой обновленного совета, назначен новый зампред

В банке напоминают, что пакет в 39,42% его акций, ранее принадлежавший компании Winterlux Limited, выкуплен Прохоровым. Теперь Михаил Прохоров владеет долей в 83,636% и является основным акционером банка «МФК».

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Кроме того, банк «МФК» на прошлой неделе сообщил о назначении Юрия Петухова заместителем председателя правления. Ранее он занимал должность старшего вице-президента по управлению финансами.

В новой должности Петухов, в частности, будет курировать вопросы стратегического планирования и мониторинга исполнения стратегии, бизнес-планирования, бюджетирования и экономического анализа, а также отвечать за подготовку финансовой и управленческой отчетности.