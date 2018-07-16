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В банке «МФК» Прохоров избран главой обновленного совета, назначен новый зампред
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В банке «МФК» Прохоров избран главой обновленного совета, назначен новый зампред 

Банки.ру 2 часа назад
Председателем совета директоров АКБ «Международный Финансовый Клуб» переизбран Михаил Прохоров. Протокол о назначении был подписан 12 июля, указано в сообщении банка, опубликованном в понедельник, 16 июля.
В банке напоминают, что пакет в 39,42% его акций, ранее принадлежавший компании Winterlux Limited, выкуплен Прохоровым. Теперь Михаил Прохоров владеет долей в 83,636% и является основным акционером банка «МФК».
На состоявшемся 28 июня годовом общем собрании акционеров банка был обновлен состав его совета директоров. В частности, из состава совета вышел Виктор Вексельберг, который ранее являлся бенефициарным владельцем вышеуказанного пакета в 39,42% акций «Международного Финансового Клуба». Также в совет директоров банка больше не входит Яков Тесис. Текущий состав совета помимо Михаила Прохорова включает акционера банка Екатерину Игнатову, генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова, председателя правления банка Игоря Антонова, заместителя генерального директора группы «Онэксим» Дмитрия Усанова и менеджера по инвестициям группы «Онэксим» Александра Зубкова (Усанов и Зубков стали новыми членами совета).
Новость
Кроме того, банк «МФК» на прошлой неделе сообщил о назначении Юрия Петухова заместителем председателя правления. Ранее он занимал должность старшего вице-президента по управлению финансами.
В новой должности Петухов, в частности, будет курировать вопросы стратегического планирования и мониторинга исполнения стратегии, бизнес-планирования, бюджетирования и экономического анализа, а также отвечать за подготовку финансовой и управленческой отчетности.
Юрий Петухов окончил с отличием Московский финансовый институт в 1989 году. Имеет 25-летний опыт работы в банковской системе. Занимал руководящие должности в Объединенном Экспортно-Импортном Банке, Росбанке. С 2000 года работал в структурах «Уралсиба».
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