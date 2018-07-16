«Очень странные дела» показали первый кадр нового сезона с дочерью Умы Турман 

Создатели сериала «Очень странные дела» в твиттере показали первые кадры третьего сезона с участием дочери Умы Турман и Итана Хоука Майей.
В коротком ролике Майя Хоук предстает в роли молодой кассирши кафе-мороженого по имени Робин. В заведении она работает вместе со Стивом (Джо Кири), уже знакомым поклонникам фантастического сериала по предыдущим сезонам.
Авторы «Очень странных дел» описывают героиню Хоук как одновременно дерзкую и веселую, ищущую приключений и находящую их в страшных секретах маленького городка Хоукинс.
Третий сезон сериала братьев Даффер «Очень странные дела» стартует 31 октября 2018 года на телеканале Netflix.
Ранее в Сети появились первые кадры из сиквела фильма «Годзилла», где одну из главных ролей сыграла звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.