Власти Адыгеи увеличили финансирование дорожного фонда на 71 млн рублей

МАЙКОП , 16 июля. / ТАСС /. Объем дорожного фонда Адыгеи за счет роста собственных доходов регионального бюджета увеличен на 71 млн рублей, сообщил в понедельник на заседании Парламента Адыгеи министр финансов финансов республики Довлетбий Долев.

"Прогноз по доходу на прибыль организаций увеличивается, и за счет этого мы дополнительно направляем 71 млн рублей на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог местного значения. Эти средства получат Тахтамукайский район — 51 млн рублей и Гиагинский район — 20 млн рублей", — сказал глава минфина республики.

Как сообщал ТАСС, ранее на реализацию мероприятий дорожной отрасли в республике в этом году из бюджетов всех уровней власти направляли около 1,6 млрд рублей, и это на 100 млн рублей больше, чем в 2017 году. Как прокомментировал ТАСС руководитель дорожного отдела министерства строительства , транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Даур Аргун , увеличение финансирования дорожного фонда с учетом поправок до почти 1,7 млрд рублей позволит дополнительно построить дорогу к новой школе в поселке Яблоновский Тахтамукайского района и реконструировать местные дороги в Гиагинском районе.

В целом выделенные 1,7 млрд рублей пойдут на строительство, реконструкцию, содержание дорог, устройство электроосвещения, оборудование остановок, то есть на создание логичной и безопасной транспортной системы. В горах республике в начале месяца началось строительство автомобильной дороги, которая закольцует популярные туристические маршруты между поселком Гузерипль и плато Лагонаки. До конца года подрядчик проложит 2 из 17 км дороги, на эти цели направлено более 500 млн рублей их федерального и республиканского бюджетов, пояснил Аргун.

"И второй масштабный проект этого года — осенью начнется строительство второй очереди автомобильной дороги в обход Майкопа, что позволит разгрузить столицу республики от транзитного большегрузного транспорта, улучшит экологию, снизит аварийность, создаст удобство для майкопчан. Вторая очередь строительства дороги в обход столицы Адыгеи продлится четыре года, сметная стоимость проекта составляет почти 3,5 млрд рублей федеральных и региональных средств", — добавил собеседник агентства.