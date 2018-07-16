Золотое мясо. В Ярославле отказались обновлять рынки с тем размахом, с каким собирались

Придётся из своего кошелька платить за обустройство рынков?

Прошёл год с того момента, когда городские власти заявили о масштабной реконструкции городских рынков. В этом и следующем году мы должны, по идее, уже увидеть преобразования. И какие! Заявляли очень пафосные проекты. Рынков всего два: Центральный и Ленинский. И на них должны были зацвести сады под стеклянными атриумами. Но сады пока не зацвели. Чего ждать ярославцам, и скажутся ли планы по перестройке рынков на ценах, читайте в нашем материале.

Фудкорт на Центральном

Мы прошлись по рынкам, где уже должна вовсю кипеть работа по реконструкции. На центральном она и правда закипает. Но, как оказалось, итоговый результат не во всём дотянет до изначально задуманного.

— От стеклянного купола на центральном рынке пришлось отказаться. Слишком дорого, — рассказал Вячеслав Тимофеев , директор центрального рынка Ярославля

И тут же обрадовал: пока это единственное, от чего отказались.

Центральный рынок ждёт масштабное преображение

— В этом году уже сделаем зону фудкорта и фермерских лавок. Будет красивое зелёное кафе, в нём можно будет устраивать дегустации, — продолжил Вячеслав Тимофеев. — Домики предпринимателей заменим на открытые лавки. А то сейчас как курятники. Будут все под одной общей крышей рынка.

Кстати, в этой зоне будет работать бесплатный вай-фай. Пока всё сходится. Вместе с ней обновляют офисы в зданиях рынка по улице Депутатской. На все преобразования в этом году потратят около шести миллионов рублей.

Обещают, что на стоимость аренды торговых мест и цену товаров впоследствии эти обновления не повлияют.

Пока на Центральном — классика 90-х Слишком дорого для Пятёрки

Ленинский рынок на перекрёстке улиц Белинского и Чкалова таким же сказочным, как Центральный, не станет. Проект со стеклянными галереями и абсолютно новым внешним видом здания рынка оказался непосильным.

— Инвестор отказался брать кредит, счёл нерентабельным проект. Приводим пока в порядок внутреннее помещение, — рассказали в мэрии Ярославля.

На рынке сменили клининговую компанию и попытались изменить внешний вид торговых зон в здании. Снаружи пока всё осталось, как было.

— Нам уже повысили аренду на 10%. Не думаю, что это обновление спасёт рынок. Вы оглянитесь вокруг, сколько нас тут осталось? Раньше такой огромный мясной отдел был, — рассказывает продавщица из ларька с мясом. — Повысить цену на продукцию не можем, брать не будут. И так уже мясо «золотое».

Итог: всё лучшее достаётся центру. Центру рынок нужнее? Может, стоит, вообще, закрывать эти кварталы с убогими ларьками, развешенными трусами, дорогими овощами и всякой всячиной на районах. Нужны ли нам рынки в других районах Ярославля, кроме центра? Давайте обсудим в комментариях.