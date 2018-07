Роналду успешно прошёл медобследование в «Ювентусе» и познакомился с новыми партнёрами

Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду успешно прошёл медобследование в Турине. После этого португалец прогулялся по клубной базе, познакомился с руководством клуба, тренерским штабом и некоторыми игроками «старой синьоры». Встреча прошла в позитивной атмосфере.

Cristiano Ronaldo has passed his medical at Juventus and has met the current coaching team and playing staff. (Source: @juventusfc) pic.twitter.com/tSxtx3RhVS

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 16 июля 2018 г.

Напомним, что Роналду обошёлся «Ювентусу» в сотню миллионов евро.